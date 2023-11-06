Düğünden dönen kuzenleri kaza ayırdı
Antalya'da düğün dönüşü kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Murat Temirtaş (22) ile kuzeni Seyfettin Temirtaş (18) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Antalya’nın Aksu ilçesinde meydana geldi. Murat Temirtaş (22) yönetimindeki otomobil ile Ahmet Ç. idaresindeki kamyonet kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücü Temirtaş ile amcasının oğlu Seyfettin Temirtaş (18) hayatını kaybetti. Arka koltukta oturan Hilmi Partal (18) ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
“10 DAKİKAYA EVDEYİZ”
Partal ambulansla hastaneye götürülürken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ahmet Ç. gözaltına alındı. Bir akrabalarının düğününden dönen iki kuzenin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Kuzenlerin bir yakını, cenaze aracının yanına çökerek gözyaşı döktü. Kuzenler, Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi Düzağaç Çayır Merkez Mezarlığı’na defnedilecek.
Öte yandan kazadan kısa süre önce Murat Temirtaş’ın kendisini arayan annesine “10 dakikaya evdeyiz” dediği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)