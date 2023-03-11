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Ege’de mülteci faciası! Ölü ve kayıplar var

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında botları su alan 10 düzensiz göçmen kurtarıldı, kayboldukları değerlendirilen 21 kişiden 5'inin cenazesine ulaşıldı.

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Ege’de mülteci faciası! Ölü ve kayıplar var

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı ihbarı üzerine bölgeye gemi ile 2 bot sevk edildi.

Ekipler, yarı batık bottaki 1’i çocuk 10 kişiyi kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAYIP 21 GÖÇMENDEN 5’İ ÖLÜ BULUNDU

Kaybolduğu değerlendirilen 21 düzensiz göçmeni arama çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik, kayıp göçmenlerden 5’inin cansız bedenine ulaştı.

Çoğu Afrika uyruklu olan düzensiz göçmenlerin ilk ifadelerinde, botun motorunun arızalandığını daha sonra su almaya başladığını, bunun üzerine bottaki erkeklerden bazılarının denize atladığını söylediği belirtildi.

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