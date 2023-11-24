Ekrem İmamoğlu’ndan ‘Akşener’ açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili soruları yanıtladı.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz'da Mahmut Şevket Paşa Köyü'ne yaptığı ziyaret sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarının sorulması üzerine İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

-Telefon görüşmesinin tabii yüksek seviyede detayını sizinle paylaşmayayım ama şu tarafını paylaşayım; Sayın Meral Akşener’le biz muhtelif defalar aslında görüşürüz. Malumunuz yoğun bir kendi parti içi gündemimiz sürecinde görüşememiştik.

-Kendisini aradım. Tabii ki hal hatır sordum. Biz neticede 5 yıl önce o zamanki ismiyle Millet İttifakı’nın belediye başkanı adayı olarak bugünlerde yola çıkmış ve ardından seçimi kazanmıştık. Ve bu dönem bitene kadar da biz o ittifakı temsil eden belediye başkanıyız. Sürece ben öyle bakarım.

-Bu kapsamda hem mevcut gündeme dair düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık. İletişime açık olduğumuzu zaten kendileri de ifade etti.

-Bizler her zaman açık olduğumuzu beyanda bulunduk. Böylesi bir dertleşme, sohbetleşme…Yaptığımız bu güzel diyalog için de kendilerine teşekkür ederim.

“İSTEĞİMİZ ZAMAN OLABİLİR”

Akşener ile yüz yüze bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soruyu da “Tabii şu anda öyle bir planlama yapmadık ama her an istediğimiz zaman da olabilir diye düşünüyorum. Hiçbir engelimiz yok” şeklinde yanıtladı.

YAVAŞ-AKŞENER GÖRÜŞMESİ SORULDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Akşener ile gerçekleştirdiği görüşmede İYİ Parti liderine “İttifak konusundaki mesajınızı aldık. Ancak işbirliğin hazırız” dediği iddiası soruldu.

İmamoğlu şu yanıtı verdi:

-Sayın Mansur Yavaş’ın nasıl bir ifadeyle onu söylediğini tam bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim.

-Mansur Yavaş başkanımızın sayın Meral Akşener’i ziyaret etmesi kadar doğru ve güzel bir şey yok. Bizler de konuşuruz. Yarın ziyaretler de ederiz. Kaldık bütün bu süreçlerle ilgili zaten Genel Başkanımız sayın Özgür Özel’le de görüşerek istişare halinde süreçleri yürütüyoruz.

-Hem parti kültürümüze ve ahlakımıza uygun hem belediye başkanı olma kültürüne ve ahlakına uygun hem de bir ittifakın başlangıcından bitimine kadar sürecin yönetilmesi ahlakına ve kültürüne uygun davranma konusunda bizler hassas yöneticiler ve insanlarız. Umut ederim sonucunu da hep birlikte güzel bir şekilde bağlarız.

“ÖNEMLİ OLAN KELİME DEĞİL İÇERİK”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “İttifak kelimesi çok yoruldu, yıprandı, iyi şeyleri hatırlatmıyor” sözleri hatırlatılarak “ Siz de sürekli toplumsal ittifak kelimesini kullanıyorsunuz. Bu tanımlamanızda bir değişiklik olacak mı?” sorusuna ise “ Olur, niye olmasın? Yani kavramlar ya da isimler değil önemli içerik. İçeriğiyle daha çok ilgileniyoruz” yanıtını verdi.