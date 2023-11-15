Ekrem İmamoğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt… ‘İttifak’ açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan belediye başkanını evine yollayacağız” açıklamasına yanıt verdi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler'de katıldığı temel atma töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Boş zamanlarında İstanbul’a uğrayan belediye başkanını evine yollayacağız” açıklamasına İmamoğlu “Ben evimdeyim zaten” yanıtını verdi.

İmamoğlu şöyle devam etti:

-Belki başkalarıyla karıştırıyordur. Ben tabii o sözlere hiçbir zaman cevap vermedim ama evimdeyim.

-Evimde çok çalışıyorum. Bugün de evimin Esenler bölümündeyim. Bizi takip etsinler. İzlemeye devam etsinler.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu'nun ittifak ile ilgili “ CHP'deki kongre sonrasında oluşan yönetim değişikliği bu kararı etkilemeyecektir. Genel İdare Kurulumuzun kararı çok net, 81 ilde adaya çıkartacak şekilde hazırlığımızı yapıyoruz” açıklaması da soruldu.

İmamoğlu şu yanıtı verdi:

-Hiçbir siyasi partinin kendi iç konuşmalarını ya da yorumlarını ben bir karşı yorum olarak önüme koyup buna sizinle konuşmam ve doğru da bulmam. Etik de değil. İşim de değil ayrıca.

-Ama ben iddiayla, ısrarla diyorum ki; geçmiş dönem ittifakımız olan ve hala aslında o ittifakın bir belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu olarak söylüyorum ki son ana kadar ittifak hem siyasi olarak ama aynı zamanda toplumun tabanında ittifakı kurma konusunda çok iddialı birisiyim.

-Bu konudaki iddiamı da son ana kadar devam ettireceğim. Gönül ister ki başta tabanda büyük bir ittifak, sonra da siyasi olarak üst ittifak kurulsun.

-Ama bir tarafı eksik kalırsa da benim en önemsediğim şey milletin gönlünde kuracağımız büyük ittifaktır. Ben ona talibim. Ve bu ittifakın içerisinde sadece birkaç siyasi parti yok.

-Hangi siyasi görüşte olursa olsun benim gönlümdeki ittifakın tarifini söylüyorum; İstanbul’da yaşayan 16 milyon insanımızın başta çocuklarının, evlatlarının, gençlerimizin bir Ekrem ağabeyi, bir Ekrem Başkanı ya da onların tabiriyle Eko başkanı olmaya talibim.

-Burada da kimseyi ayırt etmiyorum birbirinden. Bu büyük ittifakı kuracağımıza da inanıyorum.

“BİR AVUÇ İNSANI DÜŞÜNÜYORLAR”

İmamoğlu'na, AKP döneminde bazı vakıf ve cemaatlere tahsis edilen İBB mülklerini geri almak için sunulan teklifin İBB Meclisi'nde Cumhur İttifakı tarafından reddedilmesi kararını veto etmesi ve Fatih’te Cumhurbaşkanı Erdoğan arkadaşına tahsis edilen İBB binasının hala tahliye edilmemesine ilişkin değerlendirmeleri de soruldu.

İmamoğlu şunları kaydetti:

-Ben de süreçleri takip ediyorum. Ne yazık ki bu ve buna benzer geçmişte yapılmış tahsisler ya da usule uygun olmayan, hakkaniyet içermeyen kurum veya kuruluşlara aktarılan gayrimenkullerimiz, yapılarımız var.

-Biliyorsunuz ki göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çok büyük bir mücadele verdik, veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bir bölümünü aldık. Hatta bunların bir kısmı daha geçenlerde işte Kadıköy’de açtığımız kız öğrenci yurdu gibi yapılar. Buna devam ediyoruz.

-Fatih sınırları içerisindeki bu yapıyı da biliyorum. Uzun zamandır bu mücadele sürüyor. Buna karşı gelmek, bunu mecliste engellemek ve bu aklın bu şekilde hareket etmesini milletin vicdanına sunuyorum. Tam da yerel seçime giderken…

-Bakınız bu akıl milletini değil bir avuç insanı düşünmeyi önceleyebilen bir akıl. Yani kimsenin malını mülkünü düşünmüyor.

-Kimsenin derken 16 milyon insanın. Ama birkaç insanın mutluluğunu, refahını, konforunu düşünebiliyor. Ben de diyorum ki; 4.5 buçuk senedir Ekrem İmamoğlu bir parsel için imar çabasında bulunmuş mu?

-Ekrem İmamoğlu bir kuruma veya kuruluşa siyaseten yakın olsun uzak olsun hiç fark etmez bir yeri tahsis etmiş mi? Bununla ilgili bir gayret göstermiş mi?

-Hayır tam aksine milletin refahını arttırmak için gayret göstermiş. Biz buna İstanbul modeli diyoruz. Fatih Kaymakamlığı'nın birkaç hususta daha bu şekilde süreçleri geciktirdiğini duyuyorum ve takip ediyorum.

-Bu konuda da hem valimize hem İçişleri Bakanlığı'na bu uygulamalarla ilgili yüksek bir denetimle bu kurum kuruluşları veya başındaki amirleri denetlemelerini buradan iletiyorum.