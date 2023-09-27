Eli bıçaklı saldırgan okula girdi, 4 öğretmen yaralandı

Eskişehir Dr. Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu'nda bir saldırgan elinde bıçakla öğretmenlere korku dolu anlar yaşattı. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan saldırgan öğretmenler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Saldırganı etkisiz hale getiren 4 öğretmen ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir'de bugün saat 11.00 sıralarında Dr. Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu’nda meydana gelen olayda; ‘Ayşe’ isminde bir öğretmeni aradığını belirten ve öğrenci velilerinden olmadığı öğrenilen eli bıçaklı saldırgan okula girdi.

Okulda görevli kadın öğretmenin ikazlarına rağmen okuldan çıkmayan, 12 ayrı suç kaydı bulunan saldırgan elinde bıçakla öğretmenlere korku dolu anlar yaşattı.

Okulda görevli diğer öğretmenler saldırganı etkisiz hale getirmek istedikleri sırada aralarında arbede yaşandı. Yaşanan arbede de 4 öğretmen darp sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

EĞİTİM SENDİKALARI YAŞANAN OLAYI KINADI

Eğitim-Sen, Eğitim Birsen, Türk Eğitim-sen, Eğitim-İş ve Hürriyetçi Eğitim Sen Eskişehir temsilcileri okul bahçesinde yaptıkları basın açıklaması ile yapılan saldırıyı kınadı.

Eğitim Bir Sen Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar, yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek şunları dile getirdi:

“Bu üzücü olayda 4 öğretmen arkadaşımız yaralanmış, saldırganı okul içine sokmamak için mücadele etmişlerdir. Öğrencilerin zarar görmemesi için okula girmeden etkisiz hale getirmişlerdir. Öğretmen ve öğrencilere yönelik şiddet olayları adeta toplumsal bir cinnet seviyesine ulaşmış bir durumdadır.

Artık eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz. Öğretmenlerimiz, her önüne gelenin şiddetine uğrayacak kişiler olmaktan çıkartılmalıdır. Öğretmenlik Meslek Kanununda eğitim çalışanlarımızı şiddete karşı koruyacak bir maddenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz.

Bunu geçtiğimiz yıllarda da önceki dönemlerde de defalarca ve defalarca dile getirdik. İlla ki bir öğretmenin yaralanması, şiddete uğraması, darp edilmesi, öldürülmesi mi gerekiyor? İlla bir kurban vermek mi gerekiyor?

Öğretmenlik Meslek Kanunu revize edilmelidir. Öğretmeni şiddete karşı koruyacak bir madde meslek kanununa eklenmelidir”

“HER OKULA BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİ VERİLMELİ”

Eğitim Sen Şube Başkanı Faik Alkan da yapılan saldırıyı kınayarak şunları söyledi:

“Bugün eğitim konusunda büyük sorunlar var. Eğitimcilerin meselesi beyaz önlük meselesi değil. Eğitimcilerin en temel sorunu, itibar hedef gösterilmek. Okullarda güvenlik endişelerimiz had safhada. Biz bu olayın takipçisi olacağız.

Eskişehir’de bir çok okulda bu endişeyi yaşayan öğretmen arkadaşlarımız var, öğrencilerimiz var. Öğretmenlik Meslek Kanunun ihtiyaçlarımızı karşılamadığını sürekli söylüyoruz. Bu yaşanan olay bizim haklılığımızı gösteriyor. Okullarda gerçekten büyük bir güvenlik açığı bulunmakta. Okulların kapısında güvenlik görevlisi yok.

Her okula bir güvenlik görevlisi verilmesi şarttır. Eskişehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bütün sendikalar olarak isteğimiz her okula bir güvenlik görevlisinin verilmesidir. Bununla birlikte okul polislerinin okullarda, özellikle öğlen aralarında bulunmaları elzem hale gelmiştir.

“VELİMİZ DEĞİL, TANIMIYORUZ”

Yaşanan olayda bacağından yaralanan Dr. Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni Ufuk Ürşan, yaşananları şöyle anlattı:

“Teneffüs saatindeydik, saldırgan okul bahçesine gelerek ‘Ayşe öğretmeni arıyorum’ dedi. ‘Burada öyle biri yok’ dedik. daha sonra şahsın kadın öğretmene saldırdığını görünce müdahale ettim ve bana bıçakla saldırdı.

Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte saldırganı çime yatırarak polisin gelmesini bekledik. Öğrencilere zarar gelmediği için şükrediyoruz. Saldırganı daha önce görmemiştik, velimiz de değil, tanımıyoruz. Saldırganın madde kullandığını öğrendik ve çok sabıkası varmış.”