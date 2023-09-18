Ellerinde tüfeklerle leylek avladılar: Yiyeceğiz

Arnavutköy'de Sazlıdere Barajı yakınlarında iki kişi, ellerinde silahlarla göç yolundaki leylekleri avladı. Yabancı uyruklu kaçak avcılar leylekleri yemek için öldürdüklerini söyledi. Vatandaşların tepkisi üzerine, kaçak avcılar elde ettikleri leylekleri araçlarına koyarak olay yerinden kaçtılar.

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İstanbul’da meydana gelen olay, dün sabah saatlerinde Sazlıdere Barajı çevresinde gerçekleşti. İddiaya göre, 34 MP 1968 plakalı bir araçla bölgeye gelen iki kişi, yanlarında getirdikleri uzun namlulu silahlarla leylekleri vurmaya başladılar. Piknik yapan diğer vatandaşlar bu duruma tepki gösterdiler. Ancak kaçak avcılar, elde ettikleri leylekleri alarak hızla olay yerinden kaçtılar.

Olaya tanık olanlardan biri, “Sabah saat sekiz sıralarında baktık ki, silahlı iki kişi gördük. Pusuya yatmış bir yere doğrultuyorlardı silahı. Baktığımızda orada leylek olduğunu gördük. Biz ses yaparak hayvanı kaçırmaya çalıştık ama hayvan kaçamadı. O iki kişi devamlı hayvana sıkıyorlardı, uzun namlulu silahları vardı. Yanlarına gittik, ‘Ne yapıyorsunuz?’ dedik, ‘Av yapıyoruz’ dediler. ‘Bu leylek, avlanır mı bu, siz ne yapacaksınız bunu?’ dedik, ‘Yemek için vuruyoruz’ dediler. Sonra aldılar hayvanı gittiler” şeklinde olayı anlattı.

“GÖÇ YOLUNDA MOLA VERİYORLAR”

Hayvanseverler ve yerel yetkililer olaya müdahale etmek için harekete geçti. Hayvansever Gürkan Gazoğlu, “Sabah saatlerinde bize bir ihbar geldi. Şamlar Sazlıdere yönünde yabancı uyruklu kişiler, ellerinde silahlarla göçebe olan leylekleri vuruyorlarmış. Bizim arkadaşlarımız bütün kayıtlarını almışlar, biz de hemen buraya geldik. Onun dışında Orman Bölge Müdürlüğü ve emniyet ekipleri de harekete geçti. Normalde göçebe olan bu hayvanlar, Sazlıdere Barajı’nda sulak olduğu için bu noktada bekliyorlar ve bir süre sonra tekrar daha sıcak bölgelere doğru göç ediyorlar. Bu kişiler maalesef leylekleri yemek için vuruyorlarmış. Çok da vurmuşlar, aracın içinde de leylekler varmış yaralı ve ölü. Maalesef ki yetişemedik buraya ama emniyet güçlerimiz bu aracın plakasıyla İstanbul’da bu kişileri arıyor” dedi.

Polis, kaçak avcıları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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