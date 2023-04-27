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Emekli astsubaylardan Akar’a ‘helalleşme’ sorusu

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Kayseri şubesinden Milli Savunma Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili adayı Hulusi Akar’a ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Müslüm EVCİ
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Emekli astsubaylardan Akar’a ‘helalleşme’ sorusu

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği TEMAD Kayseri Şubesi, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akar’a seslenilen paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

“Sayın, Hulusi Akar milletvekili adaylığınız hayırlı olsun. Milli Savunma Bakanlığı görevinden ayrılmadan önce Astsubaylar ve onların temsilcisi TEMAD'ı ziyaret edip helalleşmeyi, kırgınlıkları gidermeyi düşünüyor musunuz?”

Emekli astsubayların çağrısına Hulusi Akar'dan şu ana kadar bir yanıt gelmedi.

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