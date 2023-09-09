Emirhan’dan acı haber

Yaylada kaybolan Emirhan'ın, gölette cansız bedeni bulundu

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Ordu’nun Korgan ilçesinde yaylaya küçükbaş hayvan otlatmak için gittikten sonra bir daha haber alınamayan Emirhan Dolakın (13), gölette cansız bedeni bulundu.

Korgan ilçesi Belalan Mahallesi Absut Yaylasına 5 Eylül günü küçükbaş hayvanları otlatmak için giden Emirhan Dolaktan haber alamayan yakınları, ihbarda bulundu. Bunun üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında Dolakın hayvan otlatmak için gittiği bölgedeki göletin kenarında ayak izleri tespit edildi.

Emirhan Dolak’ın gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerine, su yüzeyini tarayan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı.

Bölgede aramalar sürerken bugün sabah saatlerinde Emrahı yakınları, göletin yüzeyinde hareketsiz yatan kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıçlar, cesedi karaya çıkardı. Yapılan kontrolde cesedin Emrah Dolak’a ait olduğu belirlendi.

Emrah Dolak’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumuna götürüldü. (DHA)