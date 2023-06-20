En düşük memur maaşının 36 bin 950 liraya çıkarılması için kanun teklifi 

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, memur ve emeklilerin maaşlarının artırılması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Poyraz, Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) mayıs ayı verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde 12 aylık artış oranının yüzde 109,01, yılbaşından itibaren artış oranının ise yüzde 38,96 olarak gerçekleştiğini; vatandaşın mutfakta, pazarda, markette gerçek enflasyonu yaşamakta olduğunu ve fiyat artışlarıyla mücadele etmeye çalıştığını söyledi.

Poyraz, “Yıllardır göstermelik enflasyon oranları üzerinden hiçbir refah payı almaksızın sözde maaş artışları neticesinde memur ve emeklilerin alım düzeyleri önceki yıllara göre kabul edilemez bir şekilde düşmüştür” diye konuştu.

“AYNI ÜLKEDE YAŞIYORUZ AMA…”

Bugün aile yardım ödeneği dahil en düşük memur maaşının 11 bin 848 TL, en düşük memur emeklisi maaşının ise 7 bin 901 TL olduğunu hatırlatan Poyraz, kanun teklifiyle gelirleri enflasyonun gerisinde kalan memur ve emeklilerin biraz olsun nefes almalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Poyraz, “Mayıs ayı yoksulluk sınırı dört kişilik bir aile için 33 bin 750 TL iken en düşük memur maaşının 22 bin TL olması için kanun teklifi sunacaklarını müjdeleyenlerle aynı ülkede yaşıyoruz ama maalesef aynı ülkeyi yaşamıyoruz” dedi.

“EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 36 BİN 950 TL”

Sundukları teklifte memurların taban aylığının “Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirlenen asgari ücret tutarında” olmasını önerdiklerini belirten Poyraz, benzer şekilde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 19'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “7500 Türk lirasından” ifadesinin “Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirlenen asgari ücret tutarından” şeklinde değiştirilmesini önererek, emeklilere ve hak sahiplerine asgari ücret tutarında maaş ödemesi yapılmasını sağlamak istediklerini söyledi.

Poyraz, bugün açıklanan asgari ücrete göre en düşük memur maaşının 36 bin 950 TL, en düşük emekli maaşının ise 26 bin 830 TL olması; gerçek enflasyon neticesi ortaya çıkan kaybın bir nebze olsun giderilebilmesi için kanun teklifi sunduklarını açıkladı. Poyraz, geçtiğimiz günlerde de akademisyenlerin ve birinci sınıf hakim ve savcıların maaşlarındaki eşitsizliğin giderilmesi ve akademik personelin maaşlarında iyileştirme yapılması için kanun teklifi vermişti. (ANKA)