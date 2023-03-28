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En farklı ana haber bülteni SÖZCÜ TV’de izlenir

Usta televizyoncu Fatih Portakal, Türkiye'nin en farklı ana haber bülteniyle SÖZCÜ TV'de gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyor.

Yayınlanma: 18:58 - 28 Mart 2023 Güncellenme:
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