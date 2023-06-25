Enflasyon ve pahalılığın giremediği şehir: Tunceli

“Komünist Başkan” olarak tanınan Maçoğlu, işçi maaşını 21 bin 200 liraya çıkardı. Ulaşım ve suya halka sorup düşük zam yaptı. İhale yerine imeceye yönelip büyük tasarruf sağladı.

Evren DEMİRDAŞ

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Ülkede gün geçtikçe yükselen enflasyona rağmen ülkede Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) kazandığı tek yerel yönetim olan Tunceli Belediyesi'nde farklı bir belediyecilik anlayışı var. Halka en ucuz ya da bedava hizmet vermenin yanı sıra, gelir-giderlerin de hesabı veriliyor. Birçok karar ‘Halk Meclisi' tarafından alınıyor. Makam otomobili kullanılmıyor. Başkan da meclis üyeleri de belediye çalışanları da ya kendi araçlarını ya toplu ulaşım aracını kullanıyor.

ZAMLAR VATANDAŞA SORULDU

Belediye ile Genel-İş Sendikası arasında 63 çalışanı kapsayan toplu sözleşme ile işçilere 1 Mart 2023'ten geçerli olmak üzere yüzde 85 zam yapıldı, en düşük maaş 11 bin 500 liradan 21 bin 200 liraya çıkarıldı. Çalışma süresi 7 saate düşürülürken çalışanlara günlük 6 TL yol ücreti verilmesi de imza altına alındı. Türkiye'de birçok belediye, su ve ulaşım fiyatlarına birçok kez zam yaparken, 4 yıl 2 aydır görevde olan belediye, uzun bir süre suya ve ulaşıma zam yapmadı. Daha fazla direnme gücü kalmayınca zam yapılıp yapılmayacağı halka soruldu. Görüşmelerin ardından 12 tonun üzerindeki tüketimler için 2 lira 50 kuruş olması yönünde karar verilirken ulaşımda ise öğrenci 2 lira, sivil 2 lira 50 kuruş olarak kabul edildi.

HALK MUTFAĞI HİZMETE AÇILDI

Belediye Halk Mutfağını faaliyete geçirerek yemek yapamayacak durumdaki kişilere yemek ulaştırdı. Yine belediye kasasından para harcamadan iş insanları ve vatandaşların desteği ile kurduğu Halk Ekmek Fırını'nı hizmete açarak, ekmeği 3 liradan satışa sunmaya başladı.

Tunceli Belediyesi'nin çağrısıyla bir araya gelen halk, kolektif yol çalışmasına katıldı. Belediyenin ihale yapması yerine dayanışma ile kilitli parke taşı döşenen kaldırım kısa süre içerisinde tamamlandı. Bu yöntemle Moğultay Mahallesi Demiroluk Caddesi üzerine kaldırım yapıldı. Cumhuriyet Mahallesi yolu üzerine kilitli parke taşları döşendi.

Tunceli'nin “Komünist Başkan” adıyla tanınan TKP'li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşanan ekonomik krizde yapılan zamların halk üzerinde büyük baskı oluşturduğunu belirterek “Belediye olarak gücümüz oranında halkımızın yanında olmaya ve sosyal bir çalışma yürütmek için mücadele veriyoruz. Bunu yaparken tabi ki zorlanıyoruz ama bazı şeyleri kısarak yapabilirsiniz. Eğer siz şehrinizde olan bir ihtiyacı kendi öz gücünüzle ve arkadaşlarınızla yaparsanız şirketlere verdiğiniz yüzde 20-30'luk ödeneği bir başka alanlarda kullanabilirsiniz. Bu durum hem giderlerimizi azaltıyor ve gücümüz oranında şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

İNSANLARI BÖYLE TUTABİLİRİZ

Belediyenin hiçbir zaman büyük harcamalara gitmediğini belirten Maçoğlu, “Eğer ihalelerle iş yapsaydık, birçok kalemde büyük harcamalara gitseydik ve su, ulaşım gibi ihtiyaçlara zam yapsaydık insanlarımızın alım gücü daha da düşecekti. Bunu engelliyoruz. Zorlanıyoruz ama bu dönemde ancak böyle çalışarak insanları burada tutabiliriz. Eğer istihdam alanları yaratmazsınız göçe maruz kalırsınız” dedi.

Mizah dergisine kapak olmuştu

Sıra dışı bir yönetim ve hizmet anlayışı ile zaman zaman gündeme gelen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, en düşük işçi maaşına yüzde 85 zam yapmasıyla büyük dikkat çekmişti. Mizah dergisi LeMan o dönem “Fatih Mehmet Maçoğlu, işçilerin günlük çalışma saatlerini 7'ye düşürdüklerini ve işçi maaşını 11 bin 500 TL'den 21 bin 200 TL'ye çıkardıklarını açıkladı” yazısı ve konuşma balonunda “Yok aga, ben yurt dışına değil Tunceli'ye gidiyorum. Zaten vize de vermiyorlar” diyen bir gencin karikatürüyle başkanı kapağına taşımıştı.