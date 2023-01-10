Engelli ailenin elektriği kesildi, 131 bin TL icra geldi

Adıyaman’da iki engelli çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan 70 yaşındaki engelli Fahriye Güngör’e ödeyemediği elektrik borcu için 131 bin TL icra takibi başlatıldı. İcraya tepki gösteren CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, elektrik dağıtım şirketine, “Sizin hiç mi vicdanınız yok?” diye sordu.

Ahmet KAYA

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Bayraktar Mahallesi'nde oturan yüzde 50 görme engelli Fahriye Güngör ile engelli çocuklarının yaşadığı evlerine uzun bir süreden bu yana ödeyemedikleri elektrik borçları nedeniyle icra takibi başlatıldı.

131 BİN 783 TL İSTENDİ

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Adıyaman İcra Müdürlüğü'nden başlatılan icra takibiyle, anne ve iki çocuğu engelli olan Güngör Ailesi'nden 123 bin 409 TL enerji bedeli ve 7 bin 96 TL de faiz olmak üzere 131 bin 783 TL ödemesi istendi.

MUM IŞIĞINDA YARDIM İSTEDİLER

Elektrikleri kesildiği için mum ışığında sabahlayan aile, yetkililerden yardım istedi.

CHP’Lİ VEKİLDEN TEPKİ

Karınlarını dahi komşularının yardımıyla doyuran engelli Güngör Ailesi'ne icra takibi getirilmesine sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “İki engelli çocuğuna hem annelik, hem babalık yapan, kendisi de yüzde 50 görme engelli olan 70 yaşındaki Fahriye teyzeye 123 bin liralık icra takibi başlatan AKEDAŞ Perakende, 7 sene boyunca aklınız neredeydi? Sizin hiç mi vicdanınız yok? Sizin hiç mi merhametiniz yok?” paylaşımı yaptı.