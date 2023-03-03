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Erdoğan 11 kentte şikayetçi olduğu davalardan vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen illerdeki hakaret soruşturmalarında şikayetinden vazgeçti.

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Erdoğan 11 kentte şikayetçi olduğu davalardan vazgeçti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan’ın depremden etkilenen iller ve bağlı yerleşim yerlerinde kendisine yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir.” ifadesine yer verdi. (AA)

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