Erdoğan: Biz arazi adamıyız

Hatay'da açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Biz, arazi adamıyız arazi. Biz çalışarak geliyoruz. Üreterek geliyoruz. Şimdi '3 ayda bu nasıl olur?' diyenler ya sizin hayatınızda bir eser var mı? Bir hizmet var mı? Yok" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesinin açılışı için Hataya geldi. Erdoğan ilk olarak Antakya 2nci Etap Konya Konteyner Kentinde düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Siyasi tercihi ne olursa olsun, tüm Hataylı vatandaşlarıma, 14 Mayıs seçimleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Sizler pek çok zorluğa rağmen, iradenize, istikbalinize sahip çıktınız. Sizler, depremin yol açtığı onca yıkıma rağmen, hayata yeniden sarıldınız. Sizler, kendi dipsiz karanlıklarına, milletimizi de sürüklemek isteyen koltuk sevdalılarına prim vermediniz.

*Sizler, insanımızı Kürt, Türk, Nusayri, Sünni diyerek bölmeye çalışan, fitne tüccarlarının oyunlarına gelmediniz. Sizler, milletimizin ebedi, ezeli kardeşliğine asla leke sürmediniz. Rabbim, hepinizden, tüm Hatay halkından razı olsun.

*14 Mayısta kararını, şahsımızdan ve Cumhur İttifakından yana kullanan kardeşlerime, özellikle, bir kez daha diğer siyasi partilere oy veren vatandaşlarıma da en kalbi şükranlarımı iletiyorum. Bizim için elbette sizin oyunuzu almak önemlidir.

*Bizim için elbette sizin teveccühünüze mazhar olmak önemlidir. Hatayın daha 3 ay önce yaşadığı büyük bir afetin ardından sandığa gitmesi, tercihini demokratik yollarla göstermesi çok daha önemlidir. Çok az bir farkla da olsa sandıktan çıkan iradenin başımızın üstünde yeri vardır.

“DAİMA KARDEŞLİĞİN DİLİYLE KONUŞTUK”

*Biz, 40 yıllık siyasi hayatımızda milletle inatlaşanlardan asla olmadık. Hatayda benim çok mitinglerim oldu. Tüm bu mitinglerde bazı zamanlar oldu 100 bin kişiyle Hatayda miting yaptım. 80 bin kişiyle miting yaptım. Şimdi bu depreme rağmen gümbür gümbür benim Hataylı kardeşlerim buraya toplandığına göre demek ki kalpten kalbe bir yol var.

*21 yıllık iktidarlarımız döneminde millete tepeden bakanlardan olmadık. Hepsini de zaferle kazandığımız 15 seçimin hiçbirinin ardından insanımızı tehdit etmedik, tahkir etmedik. Ayıranlardan, ayrıştıranlardan değil, hep şu anda olduğu gibi birleştirenlerden, 85 milyonun tamamını kucaklaştıranlardan olduk.

*Nefretin, kinin ve öfkenin diliyle değil, daima kardeşliğin diliyle konuştuk. Bugün de aynısını yapıyoruz. Bugün de sandıkta tecelli eden iradeye böyle yaklaşıyoruz. CHP Genel Başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz.

*CHP zihniyetinin temsilcileri gibi insanımızı izan ve itham etmiyoruz. Biz kimseyi tercihlerinden ötürü aşağılamıyor, hor, hakir görmüyoruz. Hele hele depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerime, siyasi tercihlerinden dolayı ayrımcılık yapmak, onları kaldıkları yerlerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden bile geçmez. Bugüne kadar olduğu gibi yine aziz milletimizin iradesine saygı göstererek, ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz.

*Kabahati seçmende aramak yerine kendimizi sorguluyoruz. Millete parmak sallamak yerine kendi içimize bakıyor, nerede eksiğimiz, hatamız, kusurumuz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu şekilde hareket etmeyi sürdüreceğiz. Biz sizi seviyoruz.

Biz size inanıyoruz ve 28’inde sandıkları patlatmaya var mıyız? Ben size inanıyorum. Size güveniyorum ve sandıkları patlatacağınıza da inanıyorum. Bu yolda hep beraber nasıl bugüne kadar geldiysek bundan sonra da beraber yürüyeceğimize inanıyorum. Gönüller kazanmak, bir insana daha ulaşıp saflarımıza katmak için koşturacağız.

“DEPREMZEDELERİ BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADIK”

6 Şubatta ülkenin ve insanlık tarihinin en yıkıcı felaketlerinden birinin yaşandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

*Gerek deprem alanının büyüklüğü gerekse çetin hava şartları sebebiyle ilk günlerde bazı zorluklarla karşılaşsak da kısa sürede toparlandık. Devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını deprem bölgesi için seferber ettik. Ne diyorlardı televizyonlarda? Bir daha size yardım mı? Size bir daha yardım falan göndermeyeceğiz Kim diyor bunu?

*CHPnin trolleri. Ben de diyorum ki bunlar ne derse desin, devletimiz burada, AFADımız burada. Kızılayımız burada. Bizler kalıcı konutlardan tutunuz, bütün konteynerlere varıncaya kadar, işte buyur bakın, kim var?

*Konya Belediyemiz var. Konya Belediyemiz el salladı mı? Parmak salladı mı? Tam aksine, dedik ki sizi oraya kardeş yaptık ve onlar da kardeşlerinin yanına geldiler. Konya belediyemize çok teşekkür ediyorum.

*Burada adımlarını attılar. AFAD aynı şekilde burada seferberliğini yaptı. O da burada aç, açık kimseyi bırakmadı. Arama kurtarma yardım, destek, yeniden inşa çalışmalarımızla depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmadık. Bakanlarımız haftalar boyunca bu sahadan ayrılmadılar.

*Milletvekillerimiz, kurum yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız, 7/24 esasına göre çalıştılar. Sivil toplum kuruluşlarımız, hayırseverlerimiz ve gönüllülerimiz geniş bir yelpazede yürüttükleri faaliyeti ile depremzedelerimize yardımcı oldular. Asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını sergileyerek hamdolsun yaralarımızı süratle sarmaya başladık.

“BİZ, ARAZİ ADAMIYIZ ARAZİ”

60 günde yapımı tamamlanan Defne Hastanesini muhalefetin eleştirdiğini söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

*Bakınız bu hastanenin temelini attığımız zaman muhalefet ne dedi? 3 ayda hastane mi yapılırmış? dedi. Bunlar zavallı. Biz Covid döneminde İstanbulda Atatürk Havalimanında 3 ayda bin 6 odalı Murat Dilmener Hastanesini yaptık.

*Aynısını Anadolu Yakasında Pakize Öz Hastanesini yaptık. Ameliyathane sayıları buradan çok daha büyüktü. Biz işte orada kendimizi ispatladık. Biz, arazi adamıyız arazi. Biz çalışarak geliyoruz. Üreterek geliyoruz. Şimdi ‘3 ayda bu nasıl olur?’ diyenler ya sizin hayatınızda bir eser var mı? Bir hizmet var mı? Yok.

*Ziya Paşa ne diyor? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri Yahu sizin ne semeriniz var ne eseriniz var. Onun için sadece arama kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personel bölgede bilfiil görev yaptı. Şu anda Defne Hastanesinin açılışını yapacağız ve burada bir şeyi çok açık net konuşacağım.

*Herhangi bir sıkıntım olduğu için değil ama bir gerçeği ortaya koymak için. Şimdi, Defnede Tayyip Erdoğana verilen oy, yüzde 8,5 Peki, bay bay Kemale verilen; 90,5. 8,5 nere, 90,5 nere? Biz, burada mezhebi bir ayrım var diye bu yatırımı yapmıyoruz. Burada bir deprem yaşadık. Dolayısıyla Bu ülkenin Cumhurbaşkanı eğer bensem, orada yaşayan insan olduğuna göre biz bu yatırımı yapmak zorundayız dedik ve talimatı verdik.

*Çünkü biz yaradılanı yaratandan ötürü sevdik. Ayrım yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız. Tayyip Erdoğan böyle tanındı, böyle tanınacak. Bunun aksini ispat mümkün değil.

“ARKADAŞLARIMIZ REKLAM YAPMADILAR, ŞOV PEŞİNDE KOŞMADILAR”

*Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Türk cumhuriyetlerine, gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşlerimizin duasını, desteğini hep yanımızda hissettik. Daha önce hiçbir karşılık beklemeden imdadına koştuğumuz kim varsa, 6 Şubat depremlerinden sonra hemen hepsi milletimizin yanında oldu.

*Biz de bu süreçte depremzedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Depremden hemen sonra zaten şehirlerimizi tek tek ziyaret etmiştik. Cumhur İttifakı olarak. Ramazan boyunca da iftarlarımızı deprem bölgesinde ve diğer şehirlerimizde depremzedelerimizle birlikte yaptık. Yapımı tamamlanan köy evlerinin bir kısmının teslimatını gerçekleştirerek Cumhur İttifakı olarak bu teslimatı birlikte yaptık ve depremzedelerimizin bayram sevincini paylaştık.

*Kampanya döneminde bir gözümüz ve kulağımız hep buradaydı. Arkadaşlarımızdan bilgi aldık, gerekli talimatları verdik. Atılan her adımı, yapılan her işi, karşılaşılan her sorunu bizzat takip ettik. Depremde en çok yıkıma uğrayan Hatayı az önce söylediğim gibi Konyaya zimmetlemiştik.

*Konya Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyelerimiz burada gerçekten fedakarca çalıştılar. Sağ olsunlar. Belediyelerimiz altyapıdan üstyapıya, aşevlerinden çadır ve konteyner kent kurulumuna kadar her ihtiyacınızda sizlere destek verdiler. Arkadaşlarımız reklam yapmadılar. Şov peşinde koşmadılar.

*Başkaları gibi buralara poz vermeye, yıkıntılar önünde siyasi nutuk atmaya gelmediler. Sadece, halkın ve hakkın rızasını gözeterek sağ elin verdiğini sol ele duyurmadan gece gündüz koşturdular. Rabbim hepsinden razı olsun.

“NE SÖZ VERDİYSEK TEK TEK YERİNE GETİRİYORUZ”

*Geçici barınma alanlarının kurulması, hayata tutunmaya çalışan depremzedelerimiz için kritik öneme sahipti. Bunun için söz verdiğimiz üzere bölgede 905 bini aşkın çadırın ve 112 binden fazla konteynerin kurulumunu gerçekleştirdik. Geçici barınma merkezleriyle 13 bine yakın işyerimizi de faaliyete geçirdik.

*Afetten sadece 15 gün sonra konutların inşası için ilk kazmayı vurmuştuk. Şu anda kalıcı konutların inşaatı devam ediyor. İnşallah bunları da eylül-ekime kadar bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu arada, Antakya Küçük Sanayi Sitesini yeniden inşa edip orayı da ayağa kaldıracağız. Bu konuda inşallah bu beklenti içerisinde olanlar herhangi bir endişe taşımasınlar.

*Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi, 5 bin ahır olmak üzere 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık. Bu kapsamda, Hatayda 27 bin konutun, 7 bine yakın köy evinin ve 700e yakın ahırın yapımına başlandı. İnşallah şehrimizde 34 bini köy evi olmak üzere toplam 251 bine yakın afet konutu inşa edeceğiz. Muhalefetin diline doladığı, Defne Hastanemizi de bugün inşallah açıyoruz.

*Ne söz verdiysek hamdolsun tek tek yerine getiriyoruz. Hatay ile birlikte diğer deprem illerimize de mahcup olmayacağız. Sadece evi yıkılan, ağır hasarlı yıkılacak vatandaşlarımız için değil, evi orta hasarlı olan vatandaşlarımız için de yeni konutlar yapacağız.

*Amacımız 319 bini ilk 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek olacaktır. Destek ve dualarınızla inşallah sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız.

“SİZLERDEN GAYRET İSTİYORUM”

*Bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil’den alıyor. Teröristlerden alıyor. Teröristlerle el ele kol kola dolaşan bir bay bay Kemal var mı? Kardeşlerim, bu teröristlerle el ele, kol kola dolaşanlardan benim ülkeme fayda olur mu? Öyleyse, 28 Mayısta bunlara gereken dersi, gereken cevabı vermek için şu 1 hafta durmadan, usanmadan çalışıyor muyuz?

*Hatay’dan bu defa çok farklı bir oy bekliyoruz. Milletimizin karşısında maskelerle değil, kalbimizde ne varsa yüzümüze yansıtan samimiyetimizle çıktık. Bugün de aynısını yapıyoruz. Muhalefete diyoruz ki ‘Siz de aynısını yapın.’ Kampanya döneminde bize tekrar görev vermeniz halinde önümüzdeki 5 sene boyunca yapacaklarımızı tek tek anlattık.

*Aile ve gençlik bankamızın kurulmasında, inşallah gençlerimizin evliliğinin önünü açacağız. Kardeşlerim, bu CHP, LGBT’ci midir? Yanındaki HDP, LGBTC’ci midir? Bu İYİ Parti LGBT’ci midir? Yanındakiler de öyle mi?

*Peki AK Partiye LGBT sızabilir mi? MHP’ye sızabilir mi? Aynı şekilde Yeniden Refaha, Cumhur İttifakına sızabilir mi? Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailenin kutsallığı bizim için çok önemli. İnşallah seçimden sonra ilk işlerimizden bir tanesi aile kurumumuzu anayasal bir zemine oturtmak. Petrol, doğalgaz ve nükleer başta olmak üzere enerji alanındaki hamlelerimizi biliyorsunuz.

*Ücretsiz doğalgaz başlattık mı? Aynı şekilde 1 yıl boyunca yüzde 25i doğalgazın ücretsiz olmak üzere halkımıza vereceğimizi müjdeledik mi? Gabar’da petrolü bulduk mu? Eğer teröristlerden orayı arındırmasaydık Gabar’da bu petrolü çıkartabilir miydik?

*İşte karşınızda bu vaatleri emin olarak, sağlam zemine basarak yapan bir kardeşiniz var. Onun için sizlerden gayret istiyorum. Bu hafta sonuna kadar diyorum ki gümbür gümbür çalışalım, pazar akşamını pazartesiye mutlu bir şekilde bağlayalım.

“DİĞER PARTİLERE OY VERMİŞ KARDEŞLERİMİZE ULAŞMANIZI RİCA EDİYORUM”

28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde meclis çoğunluğunun 333 milletvekili ile Cumhur İttifakı’na verilerek milletin iradesini beyan ettiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle dedi:

*Bu meclis aritmetiği insanımızın siyasette istikrar ve güvenden yana olduğunu gösterdi. Milletimiz eski sisteme dönüş istemediğini, böyle bir arayışta olmadığını açıkça ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığında da yüzde 44,5 oy oranıyla 27 milyonu aşkın vatandaşımız şahsımıza teveccüh gösterdi.

*Önümüzdeki pazar günü inşallah sandığa tekrar ve çok daha güçlü bir şekilde sahip çıkacağınıza inanıyorum. Unutmayınız, pazar günü karşımızda sadece CHP’nin genel başkanı olacak. Bunun için sizlerden önümüzdeki 6 günde, diğer partilere oy vermiş kardeşlerimize ulaşmanızı rica ediyorum.

*

*O kardeşlerimizden kendilerine şu soruları sormalarını isteyin. Ne bürokratik ne de siyasi hayatında, ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan bu millete fayda gelir mi? 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ’cülerle iş tuttuğunu bizzat kendi ağzıyla itiraf eden birine güven olur mu? Seçimden önce bedava ev vadedip sonrasında insanlarımızı misafir olarak kaldıkları yerlerden atmaya kalkanlara itibar edilir mi? Daha düne kadar meydan meydan dolaşıp teröristleri cezaevinden salma sözü verenlerden bölücü örgütle mücadele etmesi beklenebilir mi? (DHA)