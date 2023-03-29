Erdoğan duyurdu: Kabine’de yeni isimlere görev

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç dönem kuralı nedeniyle aday listelerinde yeni isimler olacak. Bu bir bayrak yarışıdır. Bakanlarımız bugüne kadar Kabine'de verdikleri hizmetleri 14 Mayıs'tan sonra Meclis'te verecekler. Kabine'de yeni isimler olacak" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

*Bakanlarımız bugüne kadar kabinede verdikleri hizmetleri inşallah 14 Mayıs'tan sonra Meclis'te sürdürecekler.

“KABİNEDE YENİ İSİMLERE GÖREV VERECEĞİZ”

*İnşallah seçimleri kazandıktan sonra kabinede yeni isimlere görev vereceğiz. 28. dönem grubu olarak sandıkta güven tazelemiş olarak kendimiz ve evlatlarımız olarak Türkiye Yüzyılını inşa etme peşindeyiz.

*Türkiye İçin Hemen Şimdi diyerek yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu dönemin adı şahlanış dönemidir. Yapacak çok işimiz, kazandıracak çok hizmetimiz var. Başaracak çok hedefimiz var.

*Yine bunu beraber yapacağız. Bize manşetlerden ömür biçenlere, engellemeye çalışanlara, zafer sarhoşlarına, bölücü ve FETÖ’cü alçaklara, tuzakları ve oyunlarıyla kutlu yürüyüşü durduracaklarını sanan herkese yanıldıklarını göstereceğiz.

*YSK’nın takvimine göre 9 Nisan’da aday listelerimizi teslim edeceğiz. 3 dönem kuralı ve diğer sebeplerle aday listelerimizde yeni isimler yer alacak.

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