Erdoğan için oy istedi, ‘İlle de Roman Olsun’u söyledi
Emrindeki polis ve jandarmalarla İstanbul turuna çıkan Süleyman Soylu bunu da yaptı. Erdoğan için oy isteyen Soylu, Beyoğlu'ndan geçerken "İlle de Roman Olsun" şarkısını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifiyle aday olan ve İstanbul’dan milletvekili seçilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devlet imkanlarıyla propaganda yapmaya devam ediyor.
Onlarca polis ve jandarmayı peşine takan Süleyman Soylu, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’ya karşı karşıya gelen Erdoğan’a oy istemek için Beyoğlu sokaklarında otobüsle gezdi.
Otobüsün önünde jandarmanın kullandığı Togg dikkati çekti.
Roman vatandaşların bulunduğu mahalleden geçerken eline mikrofonu alan Soylu, “İlle de Roman Olsun” adlı şarkıyı seslendirdi. Soylu, şarkını bitiminde “Kusura bakmayın, ses kesik, ancak bu kadar” dedi.