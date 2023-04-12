Erdoğan’dan imar affı çarkı

13 yıl önce duyurulan ancak planlarda kalan Kanal İstanbul’dan söz eden Erdoğan, "Oralarda konut inşaatları başlayacak, kentsel dönüşümü kabul edenlere o rezerv şehirlerden yer vereceğiz" dedi. 21 yıllık AKP iktidarında 8 imar affı çıkaran Erdoğan, bu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D-CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

27 Nisan 2011'de “Çılgın projem” diye duyurduğu ancak o günden beri yapımına başlanmayan Kanal İstanbul projesinden söz eden Erdoğan, iktidarları döneminde 8 imar affı çıkarıldığını unutarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“HEP YATAY MİMARİYİ SAVUNDUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

* “Belediye başkanlığı dönemimden beri hep yatay mimariyi savundum. Zemin artı 3 veya 4 şeklinde ilerleyeceğiz. 1999 öncesi binaların risk analizini yapmaya başladık. Sağlıksız yapı stoku ortadan kaldırılacak. Denetimler de sıklaştırılacak.

“220 BİN BİNA RİSK ALTINDA”

* İstanbul burada ayrı bir önem taşıyor. 39 ilçesinde bir harita çıkardık. 1,2 milyon bina İstanbul’da var. 220 bin bina, 1,5 milyon bağımzsız bölüm risk altında. Bunların 300 bininin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Buyrun gelin kentsel dönüşümü yapalım.

KANAL İSTANBUL

* İstanbul’da rezerv şehir planı Kanal İstanbul’la birlikte rezevr şehirler ortaya çıkacak. Yoğun bir şekilde oralarda bina çalışmaları yapılacak.

İMAR AFFI

* İmar affıyla ilgili yeni dönemde parlamentoyla ilgili 50. maddede katalog suçlar yerini alacak. Biz daha da köşeye sıkıştıracağız. Bu işin affı maffı olmaz.

İSTANBUL'A VİZE

* İstanbul’a girişi belediye başkanlığı döneminde vize usulü demiştik. Bu durum Londra’da uygulanıyor mesela. Belli ücrete tabi giriliyor. İstanbul o zaman 8 milyondu şimdi 16 milyon oldu. O gün bunu söyleyenler şehircilik, göç nedir bunlardan haberleri yoktu. O günkü iddialarımız bugün haklılığımızı getirdi. İstanbul’a gelenler iş buldu mu, belli imkana sahip misin sorarak gelecekti. Vizeye tabi olduğu için herkes gelemeyecekti.

“KAÇAK YAPILAŞMA ARTTI”

* İstanbul’un nüfusu bu rakamlara ulaştı. Kaçak yapılaşma ileri derecede arttı, bu tehdit ediyor. Zemin etütleri yapılmıyor veya yapanlar dikey mimariye vurgun vuruyorlar. Buna fırsat vermemek gerekiyor. Rezerv şehir bir yeri bir yerden naklederek zemin çalışması yapıp oralara müdahale demek. Avcılar aslında sağlam bir zemin değil. Beylikdüzü vs. oralar sıkıntılı yerler. Denize yakın bölgeler hep böyle.”

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