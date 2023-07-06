Erdoğan: Partimizin oylarında görülen negatif ayrışmanın farkındayız

14-28 Mayıs seçimlerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Partimizin oylarında görülen negatif ayrışmanın farkındayız" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine değinen Erdoğan, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“Tartışmasız zaferimize rağmen partimizin oylarında görülen negatif ayrışmanın farkındayız” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

– Kimi şehirlerde milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı oy oranı uyumsuzluğunu görmezden gelmiyoruz. Tüm bu sıkıntıların kaynağını il il sandık sandık inceliyoruz. Nerede bir hatamız olmuşsa kabullenecek ve düzeltmenin yollarını arayacağız. Ekim ayında yapmayı planladığımız büyük kongremize hazırlanıyoruz.

HİÇBİR SEÇİMİ ÇANTADA KEKLİK GÖREMEYİZ

– CHP zihniyetinden kurtarılmayı bekleyen illerimiz gün sayıyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirlerimizi tekrardan hizmete kavuşturacağız. Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz.

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