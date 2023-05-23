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Erdoğan sahip çıktığı sahte videoyu savundu: Kıvrak zekanın ürünü

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 28 Mayıs'taki ikinci turu yaklaşırken, siyasetin gündemi iktidarın propaganda için kullandığı sahte video… Erdoğan dün sahip çıktığı videoyu bugün savundu.

Yayınlanma: 22:05 - 23 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi mitinglerinde ve gençlerle buluştuğu programda gösterilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun montajlanmış videosuyla ilgili bugün tuhaf bir savunma yaptı.

Pazartesi günü TRT ortak yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan soru üzerine, “Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu” demişti.

Erdoğan'ın bahsettiği görüntünün orijinali, Millet İttifakı'nın 2023 Türkiye Genel Seçimleri için yayınladığı kampanya filmi. Bu kampanya filminde Kılıçdaroğlu'nun arkasına Murat Karayılan'ın da aralarında olduğu PKK'lılar montajlanmıştı.

“GENÇLERİMİZİN KIVRAK ZEKASININ ÜRÜNÜ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Sivas’ta katıldığı mitingde yaptığı konuşmada da “montaj video” konusunu gündeme getirdi ve Kılıçdaroğlu ve CHP’lilerin tepki göstermesini eleştirdi.

Erdoğan, “CHP Genel Başkanı’na alenen oy istediler. Şimdi gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü 5 saniyelik bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, bugün Hatay ziyaretinde de konuya ilişkin “Beni derinden üzen konu şu: Siyaset ahlak işidir. Ahlaklı insanların siyaset yapması lazım. Rakibini eleştirebilirsin. Siyaset rakibine iftira atmak, kumpas kurmak değildir. Allah bizi kumpasçılardan, sahtekarlık yapanlardan korusun. Sahtekarlık yapandan cumhurbaşkanı olmaz” dedi.

Erdoğan’ın canlı yayında montajlanmış bir video kullandığını itiraf ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Rakibimiz olabilir, eleştiriyi yaparız ama kumpas kurmayız. Olmayan olayları olmuş gibi gösterip böyle sunmayız. Biz ahlaklı ve erdemli insanlarız. Ahlaklı ve erdemli olmayanların en tepede olması kabul edilemez.”

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