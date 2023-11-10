Erdoğan: Taraf değil hakemiz

Anayasa Mahkemesi-Yargıtay krizini yorumlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu tartışmada taraf değil hakem konumundayız" dedi.

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Özbekistan dönüşü uçakta Anayasa Mahkemesi-Yargıtay krizine değinen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen Atatürk’ü Anma Programı’nda konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı:

– Yargı kurumlarının kararları da tartışılabilir. AYM’den Yargıtay ve Danıştay’a kadar katılmadığımız kararları olmuştur. Bu defa farklı bir sorunla karşı karşıyayız.

– Türkiye’de, yüksek mahkemeler dahil hiçbir organ, hiçbir kurum layüsel değildir, eleştirilemez değildir.

– Anayasa’nın 104. maddesi, Cumhurbaşkanı olarak bize yürütmenin başı olmanın yanında devlet başkanı sıfatıyla devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin etme görevi de vermektedir. Biz bu tartışmada taraf değil hakem konumundayız.

ANAYASA YETERSİZ KALIYOR

– Yargının iki kurumu arasındaki yetki tartışmasının çözüm yeri anayasadır, yasalardır. Ancak mevcut anayasamız ve yasalarımız, bu konuda yetersiz kalmaktadır.

– Darbecilerin bundan 41 sene önce Türkiye'ye biçtiği gömlek, yapılan 20'yi aşkın tadilata rağmen, 2023 Türkiye'sine artık dar gelmektedir.

– Yeni anayasa meselesini ısrarla gündemde tutmamızın, günlük siyaset söylemi değil, hayati bir konu olduğu, bu vesileyle herhalde daha iyi anlaşılmıştır.

– Devletin başı olarak, kurumlarımız arasındaki görüş ayrılığının bir anayasa ve sistem krizi haline dönüşmesinin önüne geçecek adımları süratle atacağız.

– Hem yüksek yargı kurumlarımızın temsilcileriyle hem yetkinliği herkesçe kabul edilen hukukçularımızla görüşerek, meseleye bir hal yolu muhakkak bulacağız