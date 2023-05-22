Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun propaganda konuşma sırası belirlendi

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına yönelik adayların propaganda konuşmalarının sırası kura sonucu belirlendi.

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YSK Başkanlığında, cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda gerçekleştirecekleri 10’ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için kura çekildi.

İLK ERDOĞAN KONUŞACAK

Buna göre, 24 Mayıs Çarşamba saat 21.00-21.10 arasında Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, 21.11-21.21 arasında ise Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu propaganda konuşmasını yapacak.

Propaganda konuşmalarının ikinci günü olan 27 Mayıs Cumartesi ise 17.39-17.49 arasında Kılıçdaroğlu, 17.50-18.00 arasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak.

Televizyonda yayınlanacak propaganda konuşmalarında, Türk bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek. Konuşmacılar, ceket giymek ve kravat takmak zorunda olacak. (AA)

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