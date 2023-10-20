Erdoğan ve Sisi arasında Gazze görüşmesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki son durum ele alınırken Erdoğan, Filistinlilerin göçe zorlanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi arasındaki görüşmede, “İsrail-Filistin çatışmasında giderek daha vahim hale gelen tablo, Gazze’deki masum sivillere karşı İsrail’in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımların ele alındığı” bildirildi.

Erdoğan görüşmede, “Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze’deki ateşi büyüttüğünü” ifade etti.

“GÖÇE ZORLANMA KABUL EDİLEMEZ”

Erdoğan, “Gazze’deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu, Türkiye’nin hem barışın sağlanması hem de bir an önce Gazze’ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğini” belirtti.