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Erdoğan’dan ‘çalışan emekliye ikramiye’ açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere de 5 bin liralık ikramiye verileceğini duyurdu. Erdoğan, “Bakanlara düzenleme talimatı verdim” dedi.

Yayınlanma: 18:17 - 24 Kasım 2023 Güncellenme:
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Erdoğan’dan ‘çalışan emekliye ikramiye’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda çalışan emeklilere ikramiye konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak” dedi.

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AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan