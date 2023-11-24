Erdoğan’dan ‘çalışan emekliye ikramiye’ açıklaması
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere de 5 bin liralık ikramiye verileceğini duyurdu. Erdoğan, “Bakanlara düzenleme talimatı verdim” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda çalışan emeklilere ikramiye konusu hakkında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, “İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak” dedi.
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