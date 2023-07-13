Erdoğan’dan ölen Menzil lideri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menzil cemaati adı verilen dinsel yapılanmanın lideri olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Abdulbaki Erol için taziye mesajı yayınladı.

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Başta Adıyaman olmak üzere Türkiye'nin dört bir yerinde yapılanan Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Erol, hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Erol'un İstanbul'da cemaate ait bir hastanede öldüğü açıklandı.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve “Seyyid Abdulbaki Elhüseyni” olarak bilinen Menzil cemaatinin lideri Erol için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam’a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin.”

Menzil tarikatına bağlı Semerkand Vakfı, 14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklamıştı.

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