Erdoğan’dan soru soran gazeteciye: Ağzın bal yesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin bir soruya Erdoğan'ın verdiği cevap dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantının soru-cevap kısmında ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

“AĞZIN BAL YESİN”

Bir gazetecilerin “İsveç’e verdiğiniz destek, Türkiye’nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?” sorusuna Erdoğan, “Ağzın bal yesin. Temennim odur ki aynen senin umutlandığın gibi biz de umutlanalım” cevabını verdi. Erdoğan’ın bu yanıtı salonda gülüşmelere neden oldu.

“HER ZAMANKİNDEN UMUTLUYUM”

Erdoğan, açıklamasına daha sonra şöyle devam etti;

*Olumlu bir yaklaşımı bekliyoruz. Bu konuyla ilgili büyükelçim Çağatay Bey bu işin takipçisi. Temennim odur ki yarın Brüksel’de yapılacak görüşmelerde bu tekrar ele alınacak.

*Sayın Başkan’ın özellikle bizlere ifade ettiği konu; onlarda da Kongre bağlayıcı. Kendisi elinden gelen her şeyi yapacağını bizlere söyledi.

*Takipçisi olacağını söyledi ve umutluyum dedi. Ama bizde de nasıl Parlamento’dan geçmesi gerekiyorsa orada da Kongre’den geçmesi gerektiğini ve zaman zaman engel çıktığını ifade ettiler. Ben de her zamankinden daha umutluyum.