Erdoğan’ın ‘her yerde bulamazsın’ diyerek ikram ettiği çikolatalar nereden?

Erdoğan, bayramın ilk günü kendisini takip eden basın mensuplarına çikolata ikram etti. Erdoğan'ın “Kız, gel gel, bunu her yerde bulamazsın” diyerek ikram ettiği çikolataların izini sürdük...

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’da Bayram namazı çıkışında kendisini takip eden gazetecilere çikolata ve börek ikram etti. Bir gazeteciye seslenen Erdoğan, “Kız, gel gel, bunu her yerde bulamazsın” dedi.

SÖZCÜ’nün yaptığı incelemeye göre, Erdoğan’ın ‘her yerde bulamazsın dediği çikolatayı üreten firma Türkiye’de 34’ten fazla kentte müşterileriyle buluşuyor.

İngiltere, Romanya, Kuveyt ve Suudi Arabistan’da da temsilcilikleri bulunan kahve – çikolata zincirinin 450’den fazla mağaza ve satış noktası var.

Türkiye’nin en büyük kahve zincirlerinden biri olan firma da belirli ağırlık ve türlerdeki çikolataların kutu fiyatları 285 lira ile 400 lira değişirken, Erdoğan’ın özel hazırlattığı kutunun fiyatının 1000 liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

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