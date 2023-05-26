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Erdoğan’ın içinin geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladığı sırada içi geçip kısa süre uyuyakaldı.

Yayınlanma: 21:33 - 26 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Erdoğan’ın içinin geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karşısındaki gazeteci soru sorarken Erdoğan'ın gözlerinin kapandığı görüldü. Bu sırada kameralar Erdoğan'ın görüntüsünü ekrandan çekti.

Diğer gazeteci devreye girerek soru sorma sürecini uzattı. Erdoğan soruya cevap vererek yayına devam etti.

PARTİSİNE KONUŞURKEN DE İÇİ GEÇMİŞTİ

2021 yılında partisine hitaben video konferans aracılığıyla bayramlaşma konuşması yapan Erdoğan konuşurken içi geçmişti.

13 dakikalık konuşmasını içeren söz konusu videonun ortalarında çok yavaş konuştuğu ve uyuyakaldığı görülmüştü.

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