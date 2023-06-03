Erdoğan’ın torunlarının yemin heyecanı
Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulundaki yemin törenini ailesi de izledi. Torunlarının heyecanı objektiflere yansıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yemin ederek göreve başladı.
Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Erdoğan Albayrak, oğlu Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar ile torunları katıldı.
Yemin törenini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, YSK Başkanı Ahmet Yener, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, kabine üyeleri, eski TBMM başkanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile STK temsilcileri ve davetliler izledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de töreni locadan izleyenler arasında yer aldı.