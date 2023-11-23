Ereğli açıklarında batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli açıklarında batan Kafkametler isimli geminin telsizinden yapılan son yardım çağrısında "Kafkametler. Ereğli pilot, benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım, tamam. Mendireğe yaslamış durumdayım. Askeri tarafına yasladım. Kurtarma talep ediyorum" dediği ortaya çıktı.

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Zonguldak’ın Ereğli açıklarında batan Kafkametler isimli geminin telsizinden yapılan son yardım çağrısını, başka bir geminin personelinin telefonla kayda aldığı ortaya çıktı.

Kafkametler’in telsiz çağrısında pilot, “Kafkametler. Ereğli pilot, benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım, tamam. Mendireğe yaslamış durumdayım. Askeri tarafına yasladım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım, askeri tarafına” dediği duyuldu. Daha sonra ise Kafkametler ile telsiz irtibatı kesildi.

Kafkametler’in yardım çağrısının ardından bir başka gemiden yapılan telsiz konuşmasında, “Mendirek dışında askeri taraftalar, köprü üstünü terk etmiş durumdalar. Şu an yardım edilemiyor. Römorkörler kendilerini korumaya çalışıyorlar. O yüzden de römorkörler çıkamıyorlar” ifadeleri yer aldı. (DHA)

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