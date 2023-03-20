Abone Ol

Erzincan’ı sağanak vurdu, dereler taştı, yollar su altında kaldı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde etkili olan sağanak köy yolunda taşkınlara yol açtı.

Yayınlanma: 09:33 - 20 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

İlçeye bağlı Başpınar köyünde bulunan sulama kanalının yağışın ardından taş ve çamurla dolması üzerine bazı yollar su altında kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köye gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, tıkanan su kanalını açarak yoldaki taşlar ve çamuru temizledi.

Yerleşim yerlerinde ise olumsuzluğun bulunmadığı öğrenildi. (AA)

Sel felaketinde can kaybı 18'e çıktıİlginizi ÇekebilirSel felaketinde can kaybı 18'e çıktı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Erzincan Sağlık
X Reklam