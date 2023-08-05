Erzurum’u sağanak vurdu
Erzurum'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte güneşli havanın ardından öğleden sonra bastıran sağanak nedeniyle merkezdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına ve iş yerlerinin önündeki saçakların altında sığındı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Erzurum Büyükşehir Belediyesi birikintilerin oluştuğu bazı köprülerde su tahliye çalışması yaptı.
Polis ekipleri de kent merkezindeki alt geçitleri trafiğe kapatarak kavşaklarda önlem aldı. (AA)