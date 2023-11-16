Eşine kurşun yağdırmıştı… Katil kocaya iyi hal indirimine tepki

Şanlıurfa’da Arzu Elen’i öldürmekten yargılanan Mahmut Elen’e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 18 yıl 4 aya düşürülmesi, öldürülen kadının ailesi ve davayı takip eden Önce Çocuk ve Kadınlar Derneği tarafından tepkiyle karşılandı.

Ahmet KAYA

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Amcasının oğlu Mahmut Elen ile 17 yıl önce evlenen ve İstanbul'da yaşayan 3 çocuk annesi Arzu Elen, iddiaya göre, eşinin baskı ve şiddetine maruz kaldı.

Bu nedenle koruma talebinde bulunup çok sayıda da şikayette bulunan Arzu Elen, baskı ve şiddetten yılarak geçtiğimiz yıl eylül ayında Siverek'e kaçtı.

Ancak, İstanbul'da kuryelik yapan Mahmut Elen eşinin izini bulup telefonla, “Ben AİDS oldum. Sen de git kontrolünü yaptır” uyarısında bulundu.

Bu yalana inanan Arzu Elen kontrolünü yaptırdı ve hasta olmadığını öğrenerek eşini arayıp, durumdan haberdar etti.

İKNA EDİP BULUŞTU

Daha sonra memleketi Şanlıurfa'ya giden Mahmut Elen çocuklarını verme bahanesiyle ikna ettiği eşi ile Adıyaman'da buluşarak buradan taksi ile Siverek'e gitti.

Mahkemedeki ifadesinde, baraj kenarında buluştuğu eşini önce baraja atlayarak yaşamına son vermesi konusunda zorladığını itiraf eden katil koca, bu isteğini yerine getirmeyen eşini 5 kurşunla öldürdükten sonra olay yerinden kaçtığını söyledi.

Tutuklanarak Hilvan Ceza ve Tutukevi'ne konulan Mahmut Elen mahkemedeki ifadelerini daha sonra değiştirerek, eşiyle barıştıkları için öldürmeyi düşünmediğini, eşinin kendisini bırakarak bir başkasına kaçtığı için öldürdüğünü iddia etti

Kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürme, eşe karşı kasten öldürme, ateşli silah bulundurma ve kullanma suçlamalarıyla yargılanan Mahmut Elen, yargılandığı Siverek Ağır Ceza Mahkemesi’nde önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak, mahkeme sanığa iyi hal indirimi uygulayıp, suçu haksiz tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezasını 18 yıl 4 ay ağır hapis cezasına düşürdü.

“BU NEYİN İYİ HALİ? BAŞKA ARZULAR ÖLMESİN”

Mahkemenin haksız tahrik ve iyi hal indirimine tepki gösteren Arzu Elen'in İstanbul'da yaşayan ikiz kardeşi Rahime Elen, kız kardeşinin sürekli kocasından şiddet gördüğünü, kavgalar nedeniyle karakolluk olduklarını, bu nedenle evden kaçarak Siverek'e gittiğini söyledi.

Rahime Elen, şöyle konuştu:

-Kız kardeşimin engelli maaşı vardı. Çok sayıda icra takibi bulunan kocası kendisine hem şiddet uyguluyor, hem de maaşını elinden alıyordu. Maalesef ailem de kardeşime sahip çıkmadı. Katil, cinayeti tasarlayarak işledi.

-Cinayeti işledikten sonra beni arayıp, “Kardeşin başka birisine kaçmış” dedi. Kardeşim öldürülürken yapma diye çok yalvarmış.

-Böyle bir katilin iyi niyetli olduğu gerekçesiyle cezasının düşürülmesini kabul edemiyoruz. Kadınları vahşice öldürüyorlar. Bu neyin iyi hali? İyi bir insan olsa 17 yıllık, üç çocuğunun annesi kadını öldürür mü?

-Savunmasız bir insan olan kardeşimi katleden bu caninin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istiyoruz.

CİNAYET TASARLALANAK VE PLANLI İŞLENDİ

Arzu Elen'in Siverek'teki davasına Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına müdahil olan Avukat Serenay Yaman, yerel mahkemenin dosyadaki mevcut delillere karşın, tasarlamaya hükmetmeyip, sanığı ani bir kararla haksız tahrik altında maktul Arzu Elen'i öldürdüğü yolunda karar verdiğini belirterek şöyle dedi:

-Dosyadaki ifadesinde; kendisinin şiddet eylemlerinden kaçan maktul Arzu Elen'in adresini öğrenmek için plan kurduğu, maktulü çocuklarını kendisine vereceğinden bahisle kandırdığı mevcuttur.

-Katil, yargılamanın ilerleyen aşamalarında, ifadelerinin bir kısmını değiştirerek; maktulün kendisine hakaret ettiğini ve o an karar vererek cinayeti işlediği kurgusunu mahkemede dile getirmiş, öylelikle haksız tahrik indiriminden faydalanmayı hedeflemiştir Bu talebi de maalesef mahkemeden kabul görmüştür.

-Dava aşamasında silahı isteksizce sıktığını iddia eden sanığın silahtaki 5 merminin tamamını gözünü kırpmadan sıkması eyleminden pişmanlık duymadığının göstergesidir.

-Sanığın kendi babası dahi oğlunun eşini çocukları kendisine vereceği bahanesiyle kandırarak Siverek'e getirdiğini beyan etmiştir.

-Sanığın, maktulü öldürmeyi tasarladığı sanığın babası tarafından dahi dile getirilirken yerel mahkeme tarafından bu beyanlar da dikkate alınmamıştır.

KADIN CİNAYETLERİNİN ARTMASINA YOL AÇAN CEZALAR

Avukat Yaman, ölen Arzu Elen'in kocasından gördüğü şiddeti ailesiyle paylaştığını ve bu konudaki ses kayıtları dahil tüm belgelerin dosyada olduğunu ifade ettiği açıklamasında şunları da dile getirdi:

-Ortada bir kadın cinayeti olduğu göz önünde. Artık burada haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmamalıdır.

-Kanun tarafından verilen takdir yetkisi sanık lehine kullanılarak eşlerini öldüren erkekler bu şekilde adeta ödüllendirilmektedir.

-Bu davada olduğu yasanın verdiği takdir hakkı kullanılarak sanıkların yaptıkları eylemi sorgulamalarına dahi izin vermemekte ve aksine sanıkların katlettikleri kadınlar için söyledikleri ‘hak etti' düşüncesine de destek vermektedir.

-Verilen cezalar, failleri ıslah etmemekte, aksine kadın cinayetlerinin her geçen gün artmasına sebep olmaktadır.

-Bu nedenle, sanık hakkında verilen haksız ve hukuka aykırı bu yerel mahkeme kararının kaldırılması ve sanığın üst hadden cezalandırılması için istinaf mahkemesine başvuracağız.