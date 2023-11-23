Eşinin sevgilisini 7. kattan attı, istenen ceza belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü öne sürülen Tarık Yılmaz'ı 7. kattan atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Serkan T'ye müebbet hapis cezası talep edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü Tarık Yılmaz’ı 7. kattan atarak ölümüne neden olan Serkan T’ye müebbet hapis cezası istendi. Cinayette müşterek fail kabul edilen eş Tuba T. hakkında da kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

EVDE BAŞKASINI BULUNCA 7. KATTAN ATTI

Başsavcılığın iddianamesindeki bilgiye göre, Mamak’ta yaşayan Tuba T, ailevi problemleri olan bir arkadaşını dertleşmek için misafir edeceğini söyleyerek eşi Serkan T’den gece eve gelmemesini istedi.

Çiğköfte dükkanı işleten Serkan T. iş yerini kapattıktan sonra annesine gitmek üzere yola çıktı. Yolda eşini birkaç kez arayan Serkan T, telefonlara cevap alamayınca eve geldi.

Uzun süre kapıyı çalan Serkan T, kapıyı açan eşi Tuba T’ye telefonlara neden cevap vermediğini sordu. Eşinin hareketlerinden şüphelenen Serkan T, evi aramaya başladı. Kilerde başkasına ait mont ve ayakkabı gören Serkan T, kapısının kilitli olduğunu fark ettiği salona girmeye çalıştı. Bunun üzerine Tuba T, salonda misafir ettiği kız arkadaşının bulunduğunu, müsait olmadığını söyledi.

Kapının camını kırıp salona giren Serkan T, Tarık Yılmaz’ı 7. kattaki dairenin balkonundan attı. Bahçedeki çam ağacının üzerinden zemine düşen Yılmaz, kalkıp kaçmaya çalışsa da binanın köşesinde yere yığıldı. Yılmaz’ın cesedi, sesleri duyup bahçeye inen komşular tarafından bulundu.

“KİLERDEKİ MONT VE AYAKKABI YERİNDE YOKTU”

Kilerde bir mont ve ayakkabı gördüğünü belirten Serkan T, “Evi aradım. Balkonda da içki şişesi vardı. Sonra aşağıya indim. Tekrar eve döndüğümde kilerdeki mont ve ayakkabı yoktu. ‘Bunlar nerede?’ diye eşime sorduğumda ‘Sen halüsinasyon mu görüyorsun? Benden boşanmak için mi yapıyorsun? Bana iftira mı atıyorsun.’ dedi. Tekrar balkona çıktım, mont ve ayakkabıyı aşağıda gördüm.” diye konuştu. Üzerine atılı suçu kabul etmeyen Serkan T, Tarık Yılmaz’ı atmadığını, maktulün kaçmak için balkondan atladığını savundu.

MÜEBBET İSTEMİ

İddianamede Serkan T. hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edilirken, suçun müşterek faili olarak kabul edilen Tuba T. için de aynı suçtan müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca, Serkan T’nin haksız tahrik altında suçu işlediği belirtildi.

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