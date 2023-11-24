Eski AKP’li ismin arazisi için bakanlık devrede

Eski AKP’li Meclis Üyesi İsmail Akyıldız ve ailesinin hissedarı olduğu Beşiktaş'taki milyon dolarlık arazinin imar planlarının iptal edilmesi üzerine bakanlık devreye girdi. 15 dönümlük araziye iptal edilen planlardaki gibi yine “ticaret” fonksiyonu verilerek AVM ve rezidans yapılmasının önü bir kez daha açıldı.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Beşiktaş Ortaköy'de “Boğaziçi geri görünüm ve etkilenme” sınırları içinde kalan eski AKP'li Meclis Üyesi İsmail Akyıldız ve ailesi, Şahin ailesi ve EDAP İnşaat Anonim Şirketi'ne ait olan yaklaşık 15 dönümlük arazinin yıllardır süren imar savaşında devreye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı girdi.

1998 tarihli planlarda düşük yoğunluklu konut ve yeşil alanda, 2001 planlarında da 5 kata kadar inşaat izni olan konut, yeşil alan ve yol fonksiyonunda olan arazi için en son plan 2017 yılında Beşiktaş Belediyesi tarafından hazırlanmış ve AKP yönetimindeki İBB tarafından oy çokluğu ile onaylanmıştı.

Onaylanan plan ile arazideki imar hakkı 2 katına çıkarılıp yükseklik sınırı da serbest bırakılarak “ticaret” fonksiyonu verilmişti. Yakın çevresinde Akmerkez ve Zorlu Center bulunan araziye AVM ve rezidans yapılmasının önü açılmıştı. Dönemin CHP'li İBB Meclis Üyeleri Hakkı Sağlam ve Özgür Aydın'ın planın iptali için açtığı dava sonucunda planlar İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 2019 yılında aldığı karar ile iptal edildi. 2021 yılında karar Danıştay tarafından onandı.

YÜKSEKLİK 15 KAT

Bunun üzerine plansız kalan arazi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni plan hazırladı. Yeni plan, 24 Kasım 2023 günü askıya çıkarıldı. Plan açıklama raporunda, mahkeme kararında; Boğaziçi Kanunu'na göre imar planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması gerekirken, yetkili olmayan İBB Meclisi'nin 2017 tarihli kararı ile onaylandığı için yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine varıldığı aktarıldı. Mahkeme kararı nedeniyle plan onama yetkisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nde olduğu kaydedildi.

Hazırlanan yeni plan ile araziye tekrar “ticaret” fonksiyonu verilerek inşaat oranı 2, yükseklik 15 kat olarak ilan edildi.