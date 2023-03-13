Eski müdüre bu kez de veli ile ilişki soruşturması

Antalya'da bir ortaokulda müdürken aynı okuldaki kadın öğretmenle ilişki yaşadığı iddiasıyla, hakkında soruşturma açılarak, görevinden alınan ve bir ilkokula öğretmen olarak gönderilen S.Ö.'nün (48), bu kez bir veli ile ilişki yaşadığı ileri sürüldü.

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Antalya’da 2016 yılında Aksu İlçesi Pınarlı Cumhuriyet Ortaokulu’nda müdürken, aynı okuldaki bir kadın öğretmenle ilişki yaşadığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan ve sonrasında müdürlük görevinden alınarak Korkuteli’de bir ilkokula öğretmen olarak gönderilen S.Ö., bu kez bir öğrencisinin velisiyle ilişki yaşadığı hakkındaki iddialarla gündeme geldi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Korkuteli ilçesindeki Yaşar Sadi Tekin İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası S.Ö.’nün, sınıfındaki öğrencisinin velisi H.T. ile ilişki yaşadığı iddiası nedeniyle diğer veliler Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayetçi oldu. Aynı okulda öğretmen olan eşi de S.Ö.’den şikayetçi olup, boşanma davası açtı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, velilerin şikayetiyle S.Ö. hakkında soruşturma başlattı.

VELİ TOPLANTISINDA GÜNDEME GELMİŞ

Adını açıklamak istemeyen bir öğrenci velisi, Bu şahıs şu anda velilerden biriyle aşk yaşıyor. İşin saklanır gizlenir yeri kalmadı. Bu adam evli ve 2 çocuğu var. Velilere bu iş yansıyınca, önceki gün okulda öğretmenlerle birlikte sınıf velileri olarak toplantı yaptık. S.Ö. kendisini savunmak için yaptığı konuşmada, ‘İhtiyaçlarım olamaz mı?’ gibi konuşmalar yaptı. Geçen yıl kasım ayından beri, bu öğrenci velisi derslerde sınıfta duruyor. Çocukların anlattığına göre, derslere giriyor ve masanın üzerine oturuyormuş” dedi. (DHA)

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