Eskişehir için tehlike çanları çalıyor

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Levent Özbunar, su zengini bir ülke değil su kıtlığı çeken bir ülke konumunda olduğumuzu belirterek, "Eskişehir’in büyük bir bölümü çok şiddetli kuraklık tehlikesi altında" dedi.

Kemal ATLAN

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Suyun her damlasının tasarruflu bir şekilde kullanılması gerektiğini belirten TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Levent Özbunar, su kıtlığı çekme potansiyeli olan bir ülke konumunda olduğumuz konusunda uyardı.

“SULAR POTANSİYELİNE UYGUN KULLANILMAMAKTA”

Suyun her damlasının tasarruflu bir şekilde kullanılması gerektiği konusunda tüketicileri uyaran Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Levent Özbunar, “Sera gazı etkisiyle birlikte gelen küresel ısınma ve hemen arkasından gelen iklim olaylarının değişmesi sonucu aşırı kuraklık ve şu an yaşadığımız meteorolojik kuraklığın oluşmasıyla beraber daha fazla su kıtlığı yaşanmaktadır. Mevcut olan sular potansiyeline uygun kullanılmamaktadır. Tarımsal sulamada mevcut durumda suyun yaklaşık yüzde 50'si heba edilmektedir” dedi.

“ASIL TASARRUFU TARIMSAL SULAMADA YAPMALIYIZ”

Çeşmeden akan suyun tasarruflu kullanılmasının yanı sıra asıl tasarrufu tarımsal sulamada yapılması gerektiğini vurgulayan Özbunar, şöyle konuştu:

*Tarımsal sulamaya yeterli yatırım yapılır modern teknikler ile sulama yapılırsa yüzde 50'lere kadar tasarruf etme şansımız bulunmaktadır. Su tasarrufunda bilim rehber edilmelidir, suyu kullanacak insanların da bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

*Su konusunda bütün bir kamuoyu ile beraber ve bilinçli hareket edilmelidir. Sistematik çözümler üretilmediği müddetçe su krizi derinleşecektir. Sizlerin de bildiği gibi, yakın bir zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde güncel 3 aylık kuraklık haritalarını yayımladı.

*Buna göre; Eskişehir'in büyük bir bölümü çok şiddetli kuraklık tehlikesi altında. Eskişehir, geçen yılın Ağustos ayından Ocak ayına kadar 6 aylık dönemi kapsayan haritada normal civarı ve hafif kuraklık olarak değerlendirilirken, son 3 aylık dönem temel alınarak hazırlanan harita ise ‘Çok şiddetli kuraklık’ tehlikesi altında değerlendirilmiştir.

“ÇİFTÇİLERİMİZ AŞIRI SU KULLANIMINDAN KAÇINMALI”

Yağışların azlığı ve depolamalı tesislerde (baraj, gölet) yeterli su birikmemesinden dolayı, söz konusu durumun en az olumsuzlukla atlatılabilmesi için mevcut su durumuna göre alınacak tedbirleri sıralayan Başkan Levent Özbunar şunları söyledi:

* Su eksikliği olan bu günlerde çok su tüketen bitkilerin yerine, daha az su tüketen bitki çeşitlerinin ekimi tercih edilmelidir.

* Çiftçilerimiz aşırı su kullanımlarından kaçınmalıdır.

* Salma sulama kesinlikle yapılmamalıdır.

* Ekili bitki çeşitlerinin suya en çok hassas olduğu dönemlerde yapılacak sulamanın gerçekleştirilmesi.

* Sulayıcılar mevcut su durumu ve su tasarrufu konusunda bilgilendirilmeli, eğitilmeli.

* Sulama kanallarında su iletim kayıplarına neden olacak hususlar ortadan kaldırılmalı.

* Sulama saatlerinin akşam saatlerinin seçilmesi.