Eskişehir’de mahalleli, taciz şüphelisini darbetti

Eskişehir'de küçük bir erkek çocuğunu rahatsız ettiği iddia edilen Suriyeli A.E., toplanan mahalleli tarafından darbedildi. Sığındığı ev taşlanan ve başından yaralanan Suriyeli hastaneye kaldırılırken, polis mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi’nde oturan Suriyeli A.E., iddiaya göre Uluzafer Caddesi’nde küçük bir erkek çocuğunu taciz etti.

Olayı fark eden çocuğun ailesinin tepki göstermesi üzerine toplanan mahalleli, Suriyeli A.E.’ye saldırarak, darbetti. A.E.’nin sığındığı sokaktaki bir ev ise taşlandı. Camları kırılan evden polis ekiplerince çıkarılan ve başından yaralanan A.E., Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mahallede geniş güvenlik tedbiri alınarak, toplanan kalabalık dağıtıldı. Erkek çocuğu ve ailesi ise ifadeleri için Çocuk Şubesi Müdürlüğü’ne götürüldü. Suriye uyruklu A.E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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