Eskişehir’de Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi

Eskişehir Valiliği'nin 14 Haziran ile 14 Temmuz tarihleri arasında, LGBTİ dernekleri ve benzeri oluşumların 'Onur Haftası' çerçevesinde kamuya açık alanlardaki her türlü etkinliğine yasak getirmesine rağmen Eskişehir'de bir grup 'Onur Yürüyüşü' yapmak istedi. Dağılmamakta direnen gruba müdahale eden polis, 10'u kadın 18 kişiyi gözaltına aldı.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eskişehir Valiliği, 14 Haziran tarihinde yaptığı duyuru ile LGBTİ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu eylemleri desteklemek veya protesto etmek amacıyla kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliğe 30 gün süre ile yasak getirdi.

Valiliğin kararına rağmen Eskişehir’de bir grup bugün yürüyüş yapmayı planladı. Eskişehir Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı Hasan Polatkan Kültür Merkezi önünde toplanan 18 kişi, basın açıklamasının ardından ‘Onur Yürüyüşü’ yapmak istedi. Olay yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Gruptakiler yürüyüş öncesi basın açıklaması yapacağı sırada, emniyet güçleri uyarıda bulundu.

Basın açıklaması ve yürüyüş yapmalarının yasak olduğu belirtildi. Yapılmak istenen etkinlikle ilgili Eskişehir Valiliğinin yasaklama kararı olduğunu hatırlatan Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube polisleri, dağılmaları uyarısında bulundu. Yapılan eylemin kanuna haykırı olduğu ve dağılmamaları durumunda zorla dağıtılacakları bildirildi. Gruptakiler kendi aralarında kısa bir süre düşündükten sonra yeniden basın açıklaması yapmak istedi.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Grubun dağılmaması üzerine polis müdahalede bulundu. Aralarında Yeşil Sol Parti Eskişehir İl Eş Başkanı Ziya Yavuzeş, avukat Ceren Koçak, Emekçi Hareket Partisi İl Başkanı Sanem Deniz Kural’ın da bulunduğu 18 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sırasında gruptan bazıları “Asla yalnız yürümeyeceksin” sloganı attı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınan 18 kişi hakkında ‘yasaklama kararlarına aykırı davrandıkları’ gerekçesiyle işlem yapılacağını belirtildi.