Esnafa ateş edip silahını düşürünce canından oldu

İstanbul Ümraniye'de iki sürücü arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Araya esnaf da girince kavga büyüdü. Silahını çeken sürücü 4 esnafı yaraladı. Daha sonra elinde silahını düşüren sürücü esnafın ateş etmesiyle vurularak hayatını kaybetti.

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Olay, Saray Mahallesi Sanayi Sitesi Yolu üzerinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emrah Güner ile ismi öğrenilemeyen bir sürücü arasında yol kavgası yaşandı.

ESNAFLA KAVGA ETTİ

Araya giren sanayi sitesi esnafı tarafları sakinleştirmeye çalışırken bir sürücü olay yerinden uzaklaştı. Sürücü Emrah Güner ise sanayi sitesi esnafıyla kavga etmeye başladı.

Üzerinde bulunan tabancayı çıkartan Güner, kavgaya müdahil olan sanayi sitesi esnafına ateş etti. Güner’in silahından çıkan kurşunların isabet etmesiyle 6 kişi yaralandı.

SİLAHINI DÜŞÜRDÜ, CANINDAN OLDU

Bu sırada Emrah Güner, elindeki tabancayı yere düşürdü. Vurulan 6 kişi arasında babasının da olduğunu gören bir esnaf tabancayı alıp Güner’in başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis olay yerine güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Emrah Güner’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 6 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Emrah Güner’in başına ateş ederek öldüren kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli emniyete götürüldü.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Olay Yeri İnceleme Şube müdürlüğü ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı. Çalışmanın tamamlanması sonrasında Emrah Güner’in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Öte yandan Emrah Güner’in silah alım satım ve tamiri üzerine bir iş yerinin bulunduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili çalışma sürüyor. (DHA)

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