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Esrar üretip adeta ormana dönüştürmüşler

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir çiftliğe yapılan baskında 521 kök kenevir, 21.5 kilogram kubar esrar ile silahlar ele geçirildi.

Latif SANSÜR
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Esrar üretip adeta ormana dönüştürmüşler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Savuca Mahallesi'nde bir çiftliğe baskın yaptı.

Uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik baskında A.G. isimli şüphelinin çiftlik evinde ve eklentilerindeki aramalarda 21.5 kilogram kubar esrar, 521 kök kenevir bitkisi, 48 kök kenevir tohumu, 2 adet esrar öğütme aparatı, 1 hassas terazi, 1 el yapımı piyade tüfeği (Mavzer), 1 tabanca, 3 av tüfeği, 403 adet silah mühimmatı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri uyuşturucu maddeler ile silahlara el koyarken, A.G.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. tutuklandı.

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