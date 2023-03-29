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EYT işlemlerini yapan SGK personeline mesai verilecek

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri başlayacak olan torba yasa teklifine önergeyle yeni bir madde ekleyerek, SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verileceğini duyurdu.

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EYT işlemlerini yapan SGK personeline mesai verilecek

AKP Grup Başkanvekili Elitaş, TBMM’de bir grup gazeteciye açıklamada bulundu.

En düşük emekli maaşlarının 7 bin 500 TL olmasını da içeren yasa teklifinin yarın Genel Kurul’da görüşüleceğini belirterek, “EYT’lilerin işlemleriyle ilgili çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu personeline 3 ay süreyle verilecek fazla mesai ücretlerini artıran düzenlemeyi de yarın görüşeceğimiz yasa teklifine ekleyeceğiz. Teklife bir önerge ile eklenecek” dedi. (DHA)

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