EYT işlemlerini yapan SGK personeline mesai verilecek
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri başlayacak olan torba yasa teklifine önergeyle yeni bir madde ekleyerek, SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verileceğini duyurdu.
AKP Grup Başkanvekili Elitaş, TBMM’de bir grup gazeteciye açıklamada bulundu.
En düşük emekli maaşlarının 7 bin 500 TL olmasını da içeren yasa teklifinin yarın Genel Kurul’da görüşüleceğini belirterek, “EYT’lilerin işlemleriyle ilgili çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu personeline 3 ay süreyle verilecek fazla mesai ücretlerini artıran düzenlemeyi de yarın görüşeceğimiz yasa teklifine ekleyeceğiz. Teklife bir önerge ile eklenecek” dedi. (DHA)