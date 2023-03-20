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Fatih Portakal ile Ana Haber SÖZCÜ TV’de başladı

Hasret bitti... Usta televizyoncu Fatih Portakal ile Ana Haber Bülteni SÖZCÜ TV'de başladı... İzlemek için tıklayın...

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 18:59 - 20 Mart 2023 Güncellenme:
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