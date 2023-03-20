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Fatih Portakal’dan Erdoğan’a dikkat çeken konvoy göndermesi

Usta televizyoncu Fatih Portakal, SÖZCÜ TV Ana Haber Bülteni’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir'de çekilen konvoy görüntüleri ve AKP’den milletvekilli aday adayı olan isimlerin tanıtım videolarını değerlendirdi.

Yayınlanma: 23:36 - 20 Mart 2023 Güncellenme:
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