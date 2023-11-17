Feci kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Edirne'nin Keşan ilçesinde, panelvan ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.
Edirne’de Y.Ç.’nin kullandığı 59 ZR 369 plakalı panelvan, 18 yaşındaki E.E.A. yönetimindeki 22 ACK 232 plakalı motosikletle Demirhanlı köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü E.E.A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı ile yaşıt U.K. hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gençlerin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Panelvan sürücüsü Y.Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (AA)