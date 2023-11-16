Fenomenler sofrası!

Kara para aklamakla suçlanan tutuklu Dilan-Engin Polat çiftinin 4 yıl önce diğer fenomenlerle çektirdiği bu fotoğraf gündem oldu. Masadakilerin hepsi şu an zengin.

Hakan KAYA

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Türkiye'nin konuştuğu sosyal medya fenomenlerine ilişkin her geçen gün yeni bilgiler ve fotoğraflar ortaya çıkıyor. Fenomenler bu kez de 2019 yılının Kasım ayında çekildiği belirtilen bir fotoğrafla yeniden gündeme geldi. Yemek masasında çekilen fotoğrafta kara para aklamakla suçlananan tutuklu Dilan-Engin Polat çiftinin yanı sıra, Merve Nur Akyüz, İleyda Topal, Tolunay Topal, Kenan Öztürk, Eylül Öztürk, Nez Demir, Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit de bulunuyor.

DUBAİ SONRASI ŞUBELEŞTİLER

Masadakilerin ortak özellikleri ise bir çoğunun Dubai'ye, Gürcistan'a gidip gelmesi ve sonrasında da güzellik merkezi işinde şubeleşmeye giderek zengin olmaları. 2017 ile 2019 yılında sosyal medya hesaplarından normal bir yaşam süren fenomenler yakın zamanda lüks bir hayata kavuştu. Masadakilerden İleyda Topal ve Tolunay Topal'ın Dilan Polat'a ait güzellik merkezlerinden birinin şubesini işlettiği öğrenildi. Topal çiftinin sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflara göre 2018 yılına kadar orta halli bir yaşam sürerken, son zamanlarda ise lüks paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

POLAT ÇİFTİ İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Masada bulunan Merve Nur Akyüz ve Yavuz Selim Korkut çiftinin ortak özellikleri ise Dilan Polat'a ait, Karabük, Sakarya ve İstanbul'da Pendik şubesini işletmeleri. Bu kişilerin de diğerleri gibi 2017 yılından sonra bir anda zenginleştiği tespit edildi.

Masadaki diğer çift Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit ise Dilan Polat'ın Bakırköy ve Kocaeli Gebze'deki şubelerini franchise yöntemiyle aldıkları kaydediliyor. Onlar da 2018'de normal bir hayat sürerken, bir anda servete sahip oldu.

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