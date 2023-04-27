Fikri Sağlar’ın acı günü
Kültür eski bakanlarından Mersin milletvekili Fikri Sağlar’ın kardeşi İsmail Sağlar, yaşamını yitirdi. Sağlar, cuma günü Mersin’de toprağa verilecek.
Mersin Gazeteciler Cemiyeti üyesi İsmail Sağlar, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Kültür eski bakanı Fikri Sağlar, acı haberi sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:
“Sevgili kardeşim İsmail Sağlar'ın vefatı nedeniyle acımızı paylaşan arayan, mesaj atan dostlarıma teşekkür ederim. Cenazemiz 28 Nisan Cuma Günü Mersin Müftü Camiinden öğlen namazı sonrası Akbelen Mezarlığında defnedilecektir.”