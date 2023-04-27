Abone Ol

Fikri Sağlar’ın acı günü

Kültür eski bakanlarından Mersin milletvekili Fikri Sağlar’ın kardeşi İsmail Sağlar, yaşamını yitirdi. Sağlar, cuma günü Mersin’de toprağa verilecek.

Ali Ekber ŞEN
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Fikri Sağlar’ın acı günü

Mersin Gazeteciler Cemiyeti üyesi İsmail Sağlar, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

image small

Kültür eski bakanı Fikri Sağlar, acı haberi sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:

“Sevgili kardeşim İsmail Sağlar'ın vefatı nedeniyle acımızı paylaşan arayan, mesaj atan dostlarıma teşekkür ederim. Cenazemiz 28 Nisan Cuma Günü Mersin Müftü Camiinden öğlen namazı sonrası Akbelen Mezarlığında defnedilecektir.”

 

Fikri Sağlar: Muharrem İnce çekilme teklifini kabul etmediİlginizi ÇekebilirFikri Sağlar: Muharrem İnce çekilme teklifini kabul etmedi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam