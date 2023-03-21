Abone Ol

Finlandiya’nın NATO’ya katılımına ilişkin teklif komisyonda görüşülecek

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, yarın TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülecek.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Finlandiya’nın NATO’ya katılımına ilişkin teklif komisyonda görüşülecek

Dışişleri Komisyonu, AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında yarın saat 15.00’te toplanacak.

Komisyonda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzasıyla sunulan Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Finlandiya’nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklif, üyeliğinin Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı değerlendirilen Finlandiya’nın NATO’ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngörüyor. (AA)

Fransa, Türkiye'nin Finlandiya kararını memnuniyetle karşıladıİlginizi ÇekebilirFransa, Türkiye'nin Finlandiya kararını memnuniyetle karşıladıTürkiye'nin Finlandiya kararına İsveç'ten ilk açıklamaİlginizi ÇekebilirTürkiye'nin Finlandiya kararına İsveç'ten ilk açıklamaTürkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladıİlginizi ÇekebilirTürkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam