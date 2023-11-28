Foncuzedeler grubu kurulmuş

Cilt hastalıkları uzmanı Evrim Pınar Güzel hastasıyken samimi arkadaş olduğu Seçil Erzan ve banka yöneticilerinden şikayetçi olduğu ifadesinde, mağdurların Foncuzedeler diye Whatsapp grubu kurduğunu anlattı.

Hayati ARIGAN

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Cilt hastalıkları uzmanı Evrim Pınar Güzel ifadesinde, Seçil Erzan'ın 2014'te hasta olarak kendisine gelmesiyle tanıştığını belirterek, samimiyetlerinin ilerlediğini birlikte tatile dahi gittiklerini, özel anlarında yanında olduğunu anlattı.

PARA ÇEKMEK GİTTİĞİNDE DAHA FAZLA PARA YATIRDI

400 bin lirası olduğunu nasıl değerlendirebileceğini sorduğunda yüksek getirisi olan özel fon oluşturduğunu belirterek 78 bin, 64 bin, 225 bin, 218 bin dolar cinsinden parayı elden verdiğini anlatı.

Bir süre sonra 640 bin dolar çekmek istediğinde, Erzan'ın kendisini yeni bir karlı fondan bahsederek üstüne bir miktar para yatırdığını anlattı.

Seçil Erzan'ın para çekmek istediklerinde babası ve kendisini iki buçuk ay oyaladığını anlatan Evrim Pınar Güzel, 7 Nisan'da babası ve kendisine ödeme yapmak için randevu verdiği belirtti.

Seçil Erzan'ın bankadaki odasına gittiğinde, durumu anladığını belirten Güzel, Seçil'in arkadaşı Nazlı Can'ı aradığını, onun da “Seçilin intihar edebileceğini, bunalımda” dediğini anlattı. Güzel, “Ben de korkarak kuzeni Tanın evine gittim. Tanın, Seçil ile “neden teslim olmuyorsun” şeklinde telefon hoparlöründe konuştu. Seçil de annesi ile bir gece daha geçirmek istediğini söyledi. Daha sonrasında Seçil güvenlik eşliğinde bankanın genel müdürlüğüne götürüldü.” sözleriyle tanık olduğu olayları anlattı.

FONCUZEDELER GRUBU

Erzan'ın kuzeni Tanın eşinin Seçil'in sorgulandığına dair haberi Whatsapp üzerinden Foncuzedeler adlı gruba attığını anlatan Güzel, bankanın genel müdürüne Seçil Erzan'ın banka üst düzey yöneticilerinden biriyle duygusal ilişki yaşadığına dair mail attığını, o yöneticinin de mal varlığının araştırılmasını istediğini söyledi.