Gaffar Okkan’ın katillerini serbest bırakırken kanunu hiçe saymışlar

Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 koruma polisinin şehit edilişinin 22. yıldönümünde şehitlerin kemiklerini sızlatacak kanun ve yasaya aykırı bir durum ortaya çıktı. Tetikçilerin serbest bırakılma kararlarının mahkeme tarafından şehit ailelerine tebliğ edilmediği, bu nedenle de 7 günlük itiraz süresini kaçırdıkları ve tetikçilerin yeniden tutuklanmaları yönünde bir üst mahkemeye itiraz edemedikleri öğrenildi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 koruma polisi 24 Ocak 2001 günü Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde Hizbullah terör örgütünün tetikçilerinin saldırısında şehit oldu. Suikast sonrasında gerçekleştirilen seri operasyonlarda farklı tarihlerde 10 tetikçi yakalandı.

Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tetikçiler Suat Çetin, Servet Yoldaş, Şener Dünük, Bedran Salamboğa, Veysi Sanli, Abdulkadir Aktaş, İbrahim Gürceğiz, Mustafa Bozkurt, Mehmet Fidancı ve Recep Dünük, “Anayasal düzeni yıkarak yerine İran modeli şeriat esaslarına dayalı bir Kürt İslam devleti kurmak amacıyla vahim nitelikli eylemlerde bulunmak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarıyla cezalandırıldılar.

CEZALARI ONANMIŞTI

Tetikçilerin savcı huzurunda yaptırılan tatbikatta yer göstermeleri, gözaltı ifadelerinde suçlarını itiraf etmeleri, yakalandıkları hücre evlerinde ele geçen silahların balistik incelemesinde Okkan suikastında kullanıldığının tespit edilmesi, ele geçen örgüt içi yazışmaları içeren dokümanlardaki bilgilerle suikastın asli failleri oldukları sabit göründüğünden bu cezalar Yargıtay tarafından da hukuka uygun bulunarak onandı.

“YENİ DELİL ÇIKMADAN ESASI ETKİLEYECEK YARGILAMA OLMAZ”

31 Mart 2019'daki yerel seçimler öncesinde yargılandıkları mahkemelere başvuran tetikçiler hükümlü olmalarına rağmen DGM'lerde askeri yargıç bulundurulması, gözaltında işkence gördükleri, uzun gözaltı süresi ve davalarının makul süre zarfında sonuçlandırılmadığından adil yargılanmadıkları için “Yeniden yargılanma” talebinde bulundular.

Mahkemeler de CMK'ya göre yeniden yargılanma için davanın esasını etkileyebilecek derecede yeni bir delil ortaya çıkmadığı halde hükümlü sanıkların taleplerini ayrı ayrı kabul ederek haklarındaki infazın durdurup teker teker tahliyelerine karar verdi. Ancak, sessiz, sedasız tahliye edilen Gaffar Okkan suikastı failleriyle ilgili mevzuata da aykırı skandal bir durum yaşandı.

CMK'YA GÖRE TARAFLARA TEBLİGAT ZORUNLULUĞU VAR

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre ceza yargılamasında, karar, ek karar veya değişik iş üzerinden karar verilmesi halinde sadece sanıklara değil, davanın katılan tarafında yer alan mağdur ve müştekilere de tebligat çıkarılması zorunluluğu var.

Taraflar tebligatı aldıktan sonra verilen karara karşı 7 gün içinde bir üst mahkemeye itirazda bulunmadıkları taktirde karar kesinleşiyor. Okkan suikastının serbest bırakılan tetikçileriyle ilgili şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, koruma polisleri Selahattin Baysoy, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Mehmet Kamalı ve Atilla Durmuş'un ailelerine tetikçilerin yeniden yargılanma kararlarının tebliğ edilmediği için ailelerin de bir üst mahkemeye itirazda bulunamadıkları öğrenildi.

Tahliyeleri şehit ailelerinin de basından öğrendikleri bildirildi. Aynı şekilde tahliye edilen diğer Hizbullah tetikçilerinin de öldürdükleri aralarında milletvekili, öğretmen, doktor, mühendis, üniversite öğrencisi, gazetecilerin de bulunduğu yüzlerce kişinin ailelerine de “yeniden yargılama” kararı verildikten sonra hiçbir tebligat yapılmadığı öğrenildi. Mevzuat gereği, yeniden yargılanma talebi kabul edilirse şayet, taraflara duruşma günü için tebligat çıkarılmasının zorunlu olduğu kanun maddesinde yer alıyor.

CMK 319. MADDE NE DİYOR?

1-Yargılamanın yenilenmesi istemi, kanunda belirlenen şekilde yapılmamış veya yargılamanın yenilenmesini gerektirecek yasal hiçbir neden gösterilmemiş veya bunu doğrulayacak deliller açıklanmamış ise, bu istem kabule değer görülmeyerek reddedilir.

2-Aksi hâlde yargılamanın yenilenmesi istemi, bir diyeceği varsa yedi gün içinde bildirmek üzere Cumhuriyet savcısı ve ilgili tarafa tebliğ olunur.

3-Bu madde gereğince verilen kararlara itiraz edilebilir.

23 YIL SONRA KORUMALARIYLA SON KARE FOTOĞRAF

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan birlikte şehit olduğu korumalarıyla olduğu kare SÖZCÜ muhabirinin objektifine böyle yansımıştı. 23 yıl önce çekilen fotoğrafta; şehit müdür, şehit korumalarla teröristin yakalandığı hücre evinde inceleme yapmak için olay yerine doğru yürüdüğü görülüyor.

Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın yönetttiği operasyon, 11 Ekim 2000’de Bağlar ilçesinde Hizbullah tetikçilerinin barındığı bir eve düzenlenmiş, baskında Özel Harekat Polisi Adem Bayrakçı şehit olmuştu. Polisi şehit eden ve o da ‘yeniden yargılama’yla serbest bırakılan Cuma Güzel ise yakalanmıştı.

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