Galeria İş Merkezi’nin yıkımı durduruldu

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine ara verildi.

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Depremden etkilen Diyarbakır’da Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yenişehir ilçesinde bulunan ve kolonlarının kesildiği iddia edilen Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride bir kedinin olduğunun belirlenmesi üzerine durduruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, depremden etkilenen Galeria Sitesinde devam eden yıkım çalışmalarının içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine durdurulduğu belirtildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin kedinin kurtarılması için kontrollü bir şekilde çalışma başlattığı kaydedilen açıklamada, “Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

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